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Μητσοτάκης για τουρισμό: Μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα ο διεθνής ανταγωνισμός - Ανάγκη ανοίγματος νέων προορισμών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:53 - 26 Νοε 2025

Μητσοτάκης για τουρισμό: Μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα ο διεθνής ανταγωνισμός - Ανάγκη ανοίγματος νέων προορισμών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας σήμερα (26/11) την ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί» στο Μουσείο της Ακρόπολης, υπογράμμισε πόσο σημαντική θεωρεί την ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί σχετικό χαρτοφυλάκιο στην ΕΕ, το οποίο ανατέθηκε στον Έλληνα επίτροπο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως ο ελληνικός τουρισμός αναπτύσσεται συνεχώς, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχε καταγράψει τις επιδόσεις των τελευταίων χρόνων. Θύμισε τις αρχικές απαισιόδοξες προβλέψεις για τη φετινή σεζόν και τόνισε ότι η πραγματικότητα τελικά διέψευσε αυτούς τους φόβους, καθώς οι αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα παρουσιάζουν άνοδο της τάξης του 9%.

Τόνισε ακόμη ότι τίποτα από όσα επιτυγχάνονται σήμερα δεν ήταν δεδομένο, ειδικά αν αναλογιστούμε όσα συνέβησαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Όπως είπε, το θετικό αποτύπωμα του τουρισμού είναι έντονο σε ολόκληρη την οικονομία - τόσο στα δημόσια οικονομικά όσο και στις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πολλαπλές δραστηριότητες και κλάδους που στηρίζονται στον τουρισμό, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν νέες ευκαιρίες να ανοίγονται.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος είναι να θεωρηθεί πως η πρόοδος αυτή έρχεται αυτόματα και να υπάρξει εφησυχασμός.

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι ο αυξημένος διεθνής ανταγωνισμός. Για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία, χρειάζεται συγκέντρωση σε στόχους όπως η επέκταση της τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων προορισμών, η προσέλκυση επενδύσεων και η ενίσχυση καινοτόμων δράσεων.

Ανέφερε επίσης πως όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στη Λευκή Βίβλο για τον τουρισμό για την περίοδο 2030 - 2035. Μαζί με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που βρίσκεται στο τελικό στάδιο θα διαμορφώσουν ένα ξεκάθαρο τοπίο για το μέλλον του κλάδου. Αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως είπε, θα εξασφαλίσουν προβλεψιμότητα και θα λειτουργήσουν ως οδηγός για το κράτος, ώστε να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών.

Αναφερόμενος στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, τόνισε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν πως η Ελλάδα απέχει ακόμη σημαντικά από τα επίπεδα άλλων διεθνών προορισμών αναλογικά με τον πληθυσμό της. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιπτώσεις έντονης συμφόρησης σε συγκεκριμένους προορισμούς και περιόδους και υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δόθηκε στον ορεινό τουρισμό από το Υπουργείο και τον ΕΟΤ, υπενθυμίζοντας παράλληλα την επιβολή τέλους κρουαζιέρας προς την ίδια κατεύθυνση.

Αναφέρθηκε και στα έργα που προχωρούν, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο και οι αφαλατώσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ζητήματα που εκκρεμούσαν επί χρόνια, μεταξύ των οποίων και θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Όλες αυτές οι επενδύσεις, όπως είπε, συμβάλλουν και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο ο τουρισμός να γίνει σταθερή επιλογή καριέρας και όχι παροδική απασχόληση.

Μίλησε επίσης για την πρόσφατη συλλογική σύμβαση που προβλέπει αυξήσεις μισθών, επισημαίνοντας ότι οι αποδοχές στον τουριστικό κλάδο αυξάνονται περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλους τομείς. Όπως πρόσθεσε, οι σημερινές ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας φέρνουν τη χώρα πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τόνισε ότι για πρώτη φορά στη χώρα επετεύχθη μια τέτοια συμφωνία που θέτει ξεκάθαρους κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ασφάλεια στους εργαζομένους και σταθερότητα στους εργοδότες. Σχολίασε μάλιστα πως ήταν ιδιαίτερα σημαντική η εικόνα υπουργού κεντροδεξιάς κυβέρνησης να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τους επικεφαλής της ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, καταλήγοντας σε μια συμφωνία που ξεπερνά τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και επαναφέρει την πλήρη μετενέργεια ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή. Όπως είπε, αυτή η εικόνα αποτυπώνει πλήρως τον χαρακτήρα της κυβέρνησης.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στα επιτεύγματα του τουρισμού το 2025 και εξέφρασε την επιθυμία του η Ελλάδα να γίνει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει πάντα ανοιχτή και υποστηρικτική στους ανθρώπους που εργάζονται στον χώρο της φιλοξενίας. «Οι άνεμοι είναι ευνοϊκοί και είναι η στιγμή να ανοίξουμε με θάρρος τα πανιά του ελληνικού τουρισμού», κατέληξε.

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