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Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις
Επιχειρήσεις
11:55 - 27 Νοε 2025

Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση παράταση της ισχύος της υφιστάμενης ρύθμισης που ορίζει ανώτατο όριο στην ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος για τις επαγγελματικές μισθώσεις ζητά ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δεδομένου ότι το μέτρο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το ΕΒΕΑ θεωρεί την παράταση επιβεβλημένη, καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν με αιφνίδιες και δυσανάλογες αυξήσεις στο κόστος στέγασης, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τη βιωσιμότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του ανώτατου ορίου, οι αναπροσαρμογές μισθωμάτων μπορούν να φθάσουν σε επίπεδα 6%–10% (όπου συνδέονται με συμβατικές ρήτρες πληθωρισμού) ή υψηλότερα. Για χιλιάδες επιχειρήσεις - ιδίως στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις τουριστικές υπηρεσίες και τις μικρές παραγωγικές μονάδες - η αύξηση αυτή μεταφέρεται άμεσα στο κόστος λειτουργίας. Επιπλέον, σε μια συγκυρία όπου η χώρα καταβάλλει προσπάθεια να συγκρατήσει τον πυρήνα του πληθωρισμού, οι υψηλές αυξήσεις στα επαγγελματικά μισθώματα είναι δυνατόν να τροφοδοτήσουν την άνοδο των τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ασκώντας περαιτέρω πίεση στον πυρήνα του πληθωρισμού και στο κόστος ζωής. Ενώ, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη απορροφήσει το αυξημένο λειτουργικό κόστος της διετίας 2022–2024. Έτσι, παρά τη μείωση του πληθωρισμού, το κόστος ενέργειας, πρώτων υλών, μισθοδοσίας και ασφάλισης παραμένει σταθερά υψηλό. Μια σημαντική αύξηση μισθώματος αυτή τη στιγμή θα επιβαρύνει περαιτέρω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με την προτεινόμενη παράταση οι ιδιοκτήτες δε θίγονται ουσιαστικά. Το ισχύον πλαίσιο απλώς θέτει ένα εύλογο ανώτατο όριο αναπροσαρμογής, εξασφαλίζοντας σταθερές εισπράξεις στους ιδιοκτήτες και προβλεψιμότητα στους μισθωτές και δυνατότητα σταδιακής ευθυγράμμισης με τις συνθήκες της αγοράς.

Το Επιμελητήριο προτείνει συγκεκριμένα την παράταση της ισχύουσας ρύθμισης για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο (έως 31/12/2026), προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ζητά επίσης τη διατήρηση ή την ήπια προσαρμογή του ανώτατου ποσοστού αναπροσαρμογής μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του πληθωρισμού, την ανάγκη συγκράτησης του κόστους λειτουργίας και την προστασία της ιδιοκτησίας. Η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να έχει σαφή στόχευση υπέρ των συνεπών μισθωτών, συμβάλλοντας στην τήρηση της τυπικότητας στις συναλλαγές και αποτρέποντας ακραίες απαιτήσεις επαναδιαπραγμάτευσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε σχετικά:«Η παράταση του ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος αποτελεί μια αναγκαία και εξισορροπητική παρέμβαση που εναρμονίζεται πλήρως με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς.Διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και προστατεύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ που αποτελούν τον κορμό της ελληνικής οικονομίας, περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις στις υπηρεσίες και εξισορροπεί τα συμφέροντα ιδιοκτήτη και μισθωτή, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ΕΒΕΑ εκφράζει την πεποίθηση ότι η Πολιτεία θα εξετάσει άμεσα το θέμα, ώστε να αποτραπούν αιφνίδιες και δυσανάλογες επιβαρύνσεις από τις αρχές του νέου έτους.»

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