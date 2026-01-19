Συνάντηση της Κεφαλογιάννη -Υφυπουργού Εξωτερικών Αλγερίας: Προς υπογραφή Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, κ. Sofiane Chaib, είχε η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα για την 3η Σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας–Αλγερίας, η οποία διεξάγεται στην Αθήνα στις 19-20 Ιανουαρίου 2026.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Άννα Καραμανλή, καθώς και η Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας στην Ελλάδα, κα. Zaina Benhabouche.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου πρόκειται να υπογραφεί «Συμφωνία για Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού» μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας. Η υπογραφή της Συμφωνίας αποτελεί ορόσημο για τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού και θέτει τις βάσεις για μια δυναμική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Ο Αλγερινός Υφυπουργός ενημέρωσε την κα. Κεφαλογιάννη για την πρόθεση της Υπουργού Τουρισμού και Χειροτεχνίας της Αλγερίας να απευθύνει πρόσκληση προς τη χώρα μας, προκειμένου να συμμετάσχει ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού και Ταξιδιών (SITEV) το 2026. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλγερία, ως αποτέλεσμα ενός πλέγματος επενδυτικών πρωτοβουλιών, καθώς και στις κύριες μορφές τουρισμού της χώρας, όπως ο παράκτιος, ο πολιτιστικός και ο τουρισμός ερήμου.

Η Υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τη στρατηγική της Ελλάδας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και το άνοιγμα σε νέες αγορές, μέσα από την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού, γαστρονομικού και ορεινού – που ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού του τουριστικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε τη δυνατότητα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης. Επίσης, έγινε αναφορά και στις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, με την Υπουργό να επισημαίνει ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ενίσχυση των ταξιδιωτικών και επενδυτικών ροών.