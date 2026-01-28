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Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22:31 - 28 Ιαν 2026

Κεφαλογιάννη: Στρατηγική προτεραιότητα η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στην ινδική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ινδία με αφορμή την έναρξη των απευθείας αεροπορικών δρομολογίων που συνδέουν την Αθήνα με το Νέο Δελχί και τη Μουμπάι (πρώην Βομβάη), τα οποία εγκαινιάζει η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo.

Κατά το ταξίδι της, η κ. Κεφαλογιάννη συνταξίδεψε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της IndiGo, Pieter Elbers, ο οποίος είχε συναντηθεί τον Σεπτέμβριο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για την προσέγγιση των δύο λαών, όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της 24ωρης παραμονής της στο Νέο Δελχί, η υπουργός είχε διμερή συνάντηση με τον Ινδό υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού, Gajendra Singh Shekhawat. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην ινδική τουριστική αγορά αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία των νέων απευθείας πτήσεων της IndiGo, καθώς και στην επικείμενη έναρξη αντίστοιχων δρομολογίων από την AEGEAN Airlines. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν εντός του 2026 στην υπογραφή νέας διμερούς συμφωνίας τουριστικής συνεργασίας, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ειδικότερα στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων αμοιβαίας ανταλλαγής σπουδαστών.

Η επίσκεψη της υπουργού συνέπεσε με τη σημερινή, ιστορικής σημασίας ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, γεγονός που, όπως τόνισε, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, αξιοποιώντας και τις νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, θέτει τις βάσεις για βαθύτερη συνεργασία όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων με την Ινδία.

Στην ίδια κατεύθυνση, η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να ανοίξει δύο νέες ελληνικές διπλωματικές αρχές στη Μουμπάι και τη Μπανγκαλόρ έως το 2026, πρωτοβουλία που θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και θα διευκολύνει τις μετακινήσεις, τις επενδύσεις και τη συνεργασία στους τομείς του τουρισμού και της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον πολιτιστικό τουρισμό, με αναφορές στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος τόσο της Ελλάδας όσο και της Ινδίας, ως ισχυρών πόλων έλξης επισκεπτών. Η υπουργός παραχώρησε συνεντεύξεις σε γνωστά ινδικά ταξιδιωτικά μέσα, όπως τα Outlook Traveller και The Food & Travel Almanac, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της Ελλάδας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, γεωγραφική διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα σε ειδικές μορφές τουρισμού, προβάλλοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που βασίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά, την ελληνική γαστρονομία και το ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η κ. Κεφαλογιάννη είχε επίσης επαφές με εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων στην κατοικία της Ελληνίδας πρέσβειρας στο Νέο Δελχί, Αλίκης Κουτσομητοπούλου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η εντατικοποίηση των κοινών δράσεων προβολής, με έμφαση στον πολιτισμό, την ιστορία και την προσέλκυση ινδικών κινηματογραφικών παραγωγών στην Ελλάδα.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε και παρουσία της υπουργού στην έκθεση «Ghika: A Journey to India», που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στο Νέο Δελχί, στο πλαίσιο της προσπάθειας σύνδεσης του ελληνικού πολιτισμού με τη διεθνή εικόνα και εξωστρέφεια της χώρας.

Στις συναντήσεις στο Νέο Δελχί, την υπουργό Τουρισμού συνόδευσαν η πρέσβης Αλίκη Κουτσομητοπούλου, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.

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