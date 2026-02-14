Leonardo Hotels: «Απόβαση» στη Χαλκιδική με έα επένδυση 45 εκατ. - Βάζει «πλώρη» για νέα ξενοδοχεία

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Βόρεια Ελλάδα με το άνοιγμα την 1η Μαΐου, το MERAVIA - Leonardo Limited Edition.

Είναι το πέμπτο, εν Ελλάδι, απόκτημα, που μπαίνει στο “χαρτοφυλάκιο” της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, που από το 2017 έχει ξεκινήσει μια δυναμική πορεία ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η εξαγορά του MERAVIA ολοκληρώθηκε στις 15 Ιανουαρίου. Πρόκεται για το πρώην Cora Resort, που με μια επένδυση, αθροιστικά, σε αγορά και ανακαίνιση, της τάξης των 45 εκατ. ευρώ θα μετατραπεί σε ένα πεντάστερο, adults-only παραθαλάσσιο resort.

'Ετσι στην Κασσάνδρα αποτελεί το νέο "βατήρα" ανάπτυξης της Leonardo Limited Edition, με βάση όσα ανέφερε η διοίκηση της αλυσίδας, κατά την εκδήλωση παρουσίασή του, “ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους και τη στενή σύνδεση με τον τόπο όπου βρίσκονται.”

Πάντως η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, όπως αναφέρθηκε, δε θα σταματήσει εκεί, αλλά αναμένεται να προβεί και σε νέα επενδυτικά βήματα. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει 13 ξενοδοχεία, 5 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο, με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε 16 ξενοδοχεία έως το τέλος του 2026. “Κάθε νέα επένδυση υλοποιείται κατόπιν ενδελεχούς στρατηγικής ανάλυσης της αγοράς, με σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και με σταθερή δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία των προορισμών όπου δραστηριοποιείται” ανέφερε η διοίκηση.

Το στίγμα της νέας επέκτασης

Χαρακτηριστικά, κατά την παρουσίαση της νέας επένδυσης, ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Ρόνι Αλόνι δήλωσε ότι «η επέκταση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Χαλκιδική αποτελεί ένα κομβικό σημείο για το πλάνο ανάπτυξής μας σε στρατηγικούς προορισμούς της Ελλάδας. Με το MERAVIA, δεν ενισχύουμε απλώς το χαρτοφυλάκιο μας. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Από την πλευρά της η Sales & Marketing Director της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κα Άντρη Κλεάνθους – Δημοσθένους δήλωσε ότι «στη Leonardo Hotels, η επαφή με το brand είναι βιωματική. Μετά την επιτυχημένη παρουσία μας στα resorts της Ρόδου και του Ναυπλίου, η διαδρομή μας βρίσκει τον επόμενο σταθμό της στη Χαλκιδική. Μεταφέρουμε όλη την τεχνογνωσία μας για να δημιουργήσουμε έναν νέο πόλο έλξης που αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε το MERAVIA να μην είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά συνειδητός τρόπος ζωής».

Το νέο ξενοδοχείο

Το συγκρότημα διαθέτει 188 δωμάτια, εκ των οποίων τα 34 είναι σουίτες με ιδιωτική πισίνα, ενώ προσφέρονται επιλογές για δωμάτια με ιδιωτικό jacuzzi ή άμεση πρόσβαση σε swim-up pools. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γαστρονομία και την ευεξία. Τέσσερα εστιατόρια και τέσσερα bars, μία infinity pool, ιδιωτική παραλία και ένα spa & wellness centre 600 τ.μ. συνθέτουν ένα περιβάλλον που απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία, ποιότητα και ουσιαστική εμπειρία διακοπών.

Όπως δήλωσε ο General Manager του MERAVIA – Leonardo Limited Edition, κ. Αντώνης Πασπαλής «στο MERAVIA, η φιλοξενία δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά μια ζωντανή σχέση εμπιστοσύνης. Κάθε λεπτομέρειά του έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την ηρεμία και την αυθεντικότητα, προσφέροντας έναν χώρο όπου η πολυτέλεια γίνεται αισθητή μέσα από την απλότητα και την ελευθερία».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι δυνατότητες φιλοξενίας ιδιωτικών εκδηλώσεων και destination weddings, με παραθαλάσσιους χώρους που συνδυάζουν διακριτική πολυτέλεια και αυθεντική μεσογειακή ατμόσφαιρα.

Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean

Όπως δήλωσε η διοίκηση της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean η λειτουργία των ξενοδοχείων της βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, το σύγχρονο design και τη βαθιά κατανόηση των αναγκών του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean αποτελεί μέρος του ομίλου LEONARDO HOTELS και ένα από τα πέντε επιμέρους τμήματά του. Το χαρτοφυλάκιο της LEONARDO HOTELS περιλαμβάνει έξι διακριτά brands, Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition, MASTERS και το lifestyle brand NYX Hotels, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία συνολικά στην Ευρώπη, το Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.