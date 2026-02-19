ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρήτη: Αύξηση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία αναμένεται τα επόμενα χρόνια
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:45 - 19 Φεβ 2026

Κρήτη: Αύξηση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία αναμένεται τα επόμενα χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περαιτέρω ένταση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία προς την Κρήτη αναμένουν  τα επόμενα χρόνια στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετείχαν σε δύο σημαντικές περιφερειακές εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία. Πρόκειται για τη CMT Στουτγκάρδης (17 με 28 Ιανουαρίου) και τη Reisen & Caravaning  Αμβούργου (5 με 8 Φεβρουαρίου).

Στις δύο αυτές Εκθέσεις, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε Περίπτερο για την Περιφέρεια Κρήτης, εκπρόσωποι της οποίας παρουσίασαν σε πλήθος touroperators, ταξιδιωτικών γραφείων, δημοσιογράφων, bloggers και ενδιαφερομένων τουριστών, προτάσεις για οργανωμένα «πακέτα» και άλλες δραστηριότητες, όπως περιπατητικές περιηγήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, ορεινές αναβάσεις και καταδυτικές εμπειρίες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά κρητικά προϊόντα.

Τα βασικότερα συμπεράσματα από τις επαφές και συζητήσεις ήταν ότι:

· Το τουριστικό ρεύμα από τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

· Υπάρχει έδαφος για προσέγγιση και προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από αρκετές περιφερειακές πόλεις της Γερμανίας, που αποτελούν δυναμικές αγορές, εν μέρει ανεξερεύνητες.

· Η Κρήτη ως προορισμός προσφέρεται για όλες τις εποχές του χρόνου.

· Οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού βρίσκουν απήχηση σε όλες τις ηλικίες.

Στη φετινή CMT συμμετείχαν 1.600 εκθέτες και την επισκέφθηκαν 260.000 επισκέπτες, ενώ στη Reisen & Caravaning μετείχαν 440 εκθέτες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 65.000 επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι, φέτος το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει fam trip Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων και δημοσιογράφων σε όλη την Κρήτη από 7 μέχρι 14 Νοεμβρίου με στόχο να προβληθούν επιμέρους περιοχές και προορισμοί του νησιού καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα προετοιμάζει Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Τουρισμού όπου θα αναδειχθούν τα σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά έργα στο πεδίο του τουρισμού, ο στόχος της 12μηνης διάρκειας του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των εναλλακτικών επιλογών δραστηριοτήτων, όπως ο συνδυασμός υπηρεσιών υγείας και τουρισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατηγική συμφωνία HP και ePac ύψους $50 εκατ.
Επιχειρήσεις

Στρατηγική συμφωνία HP και ePac ύψους $50 εκατ.

Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού - Οδηγίες ασφαλείας
Ειδήσεις

Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού - Οδηγίες ασφαλείας

Airbus: Στόχος η παράδοση 870 εμπορικών αεροσκαφών το 2026
Επιχειρήσεις

Airbus: Στόχος η παράδοση 870 εμπορικών αεροσκαφών το 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών
Ειδήσεις

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ