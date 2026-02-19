Κρήτη: Αύξηση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία αναμένεται τα επόμενα χρόνια

Περαιτέρω ένταση των τουριστικών ροών από τη Γερμανία προς την Κρήτη αναμένουν τα επόμενα χρόνια στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης που συμμετείχαν σε δύο σημαντικές περιφερειακές εκθέσεις τουρισμού στη Γερμανία. Πρόκειται για τη CMT Στουτγκάρδης (17 με 28 Ιανουαρίου) και τη Reisen & Caravaning Αμβούργου (5 με 8 Φεβρουαρίου).

Στις δύο αυτές Εκθέσεις, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε Περίπτερο για την Περιφέρεια Κρήτης, εκπρόσωποι της οποίας παρουσίασαν σε πλήθος touroperators, ταξιδιωτικών γραφείων, δημοσιογράφων, bloggers και ενδιαφερομένων τουριστών, προτάσεις για οργανωμένα «πακέτα» και άλλες δραστηριότητες, όπως περιπατητικές περιηγήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, ορεινές αναβάσεις και καταδυτικές εμπειρίες, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία να γευθούν παραδοσιακά κρητικά προϊόντα.

Τα βασικότερα συμπεράσματα από τις επαφές και συζητήσεις ήταν ότι:

· Το τουριστικό ρεύμα από τη Γερμανία αλλά και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

· Υπάρχει έδαφος για προσέγγιση και προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών από αρκετές περιφερειακές πόλεις της Γερμανίας, που αποτελούν δυναμικές αγορές, εν μέρει ανεξερεύνητες.

· Η Κρήτη ως προορισμός προσφέρεται για όλες τις εποχές του χρόνου.

· Οι διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού βρίσκουν απήχηση σε όλες τις ηλικίες.

Στη φετινή CMT συμμετείχαν 1.600 εκθέτες και την επισκέφθηκαν 260.000 επισκέπτες, ενώ στη Reisen & Caravaning μετείχαν 440 εκθέτες και την επισκέφθηκαν περισσότεροι από 65.000 επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και ιδιώτες.

Σημειώνεται ότι, φέτος το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα διοργανώσει fam trip Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων και δημοσιογράφων σε όλη την Κρήτη από 7 μέχρι 14 Νοεμβρίου με στόχο να προβληθούν επιμέρους περιοχές και προορισμοί του νησιού καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα προετοιμάζει Ελληνο-Γερμανικό Φόρουμ Τουρισμού όπου θα αναδειχθούν τα σχεδιαζόμενα αναπτυξιακά έργα στο πεδίο του τουρισμού, ο στόχος της 12μηνης διάρκειας του τουριστικού προϊόντος και η σημασία των εναλλακτικών επιλογών δραστηριοτήτων, όπως ο συνδυασμός υπηρεσιών υγείας και τουρισμού.