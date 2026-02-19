Airbus: Στόχος η παράδοση 870 εμπορικών αεροσκαφών το 2026
11:30 - 19 Φεβ 2026

Airbus: Στόχος η παράδοση 870 εμπορικών αεροσκαφών το 2026

Η Airbus SE (AIR) σημείωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 και ανακοίνωσε την επίσημη οικονομική της πρόβλεψη (guidance) για το 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2025:

  • Παραδόθηκαν 793 εμπορικά αεροσκάφη

  • Έσοδα €73,4 δισεκατομμύρια

  • Προσαρμοσμένο EBIT €7,1 δισεκατομμύρια

  • Αναφερόμενο EBIT €6,1 δισεκατομμύρια

  • Κέρδη ανά μετοχή €6,61

  • Ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από χρηματοδότηση πελατών €4,6 δισεκατομμύρια

  • Επιτεύχθηκε η επίσημη οικονομική πρόβλεψη (guidance) για το 2025

  • Πρόταση μερίσματος: μέρισμα €3,20 ανά μετοχή

  • Εκδόθηκε επίσημη οικονομική πρόβλεψη (guidance) για το 2026

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus SE, Guillaume Faury δηλώνει σχετικά: «Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο, που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας. Μια χρονιά ρεκόρ για την οικονομική επίδοση της εταιρίας, η οποία επίσης καθορίστηκε από σημαντικά στρατηγικά ορόσημα. Διαχειριστήκαμε με επιτυχία ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον και πέτυχαμε την επίσημη οικονομική μας πρόβλεψη».

«Η παγκόσμια ζήτηση για εμπορικά αεροσκάφη ενισχύει την αυξανόμενη παραγωγή μας, την οποία διαχειριζόμαστε αντιμετωπίζοντάς σημαντικές ελλείψεις κινητήρων από την Pratt & Whitney. Tα ευρεία και ανταγωνιστικά χαρτοφυλάκια μας στους τομείς Άμυνας και Διαστήματος, καθώς και των Ελικοπτέρων, μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε τη δυναμική μας στον τομέα της άμυνας. Παράλληλα, σημειώνουμε πρόοδο για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου βιομηχανικού παίκτη στον τομέα του διαστήματος, σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Τα αποτελέσματα του 2025 και η εμπιστοσύνη μας στις μελλοντικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας, στηρίζουν την προτεινόμενη υψηλότερη καταβολή μερίσματος.»

Σε αυτή τη βάση, η Εταιρεία στοχεύει να επιτύχει το 2026:

  • Περίπου 870 παραδόσεις εμπορικών αεροσκαφών

  • Προσαρμοσμένο EBIT (EBIT Adjusted) περίπου €7,5 δισεκατομμύρια

  • Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πριν από Χρηματοδότηση Πελατών περίπου €4,5 δισεκατομμύρια

