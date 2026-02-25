Hotelleading: Το πλάνο ανάπτυξης και το νέο Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, η Hotelleading, εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου Τσιλεδάκη, ενισχύει τη Διοικητική της Ομάδα, προχωρώντας σε στρατηγικές προσθήκες στελεχών με διεθνή εμπειρία σε καίριους τομείς όπως Management, Sales, Marketing και Revenue, για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των πέντε ξενοδοχείων της στην Κρήτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία του ανοίγματος του νέου Hilton Chania Old Town Resort & Spa, που αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες τον Ιούνιο του 2026.

Οι νέες αυτές προσθήκες στελεχών επιβεβαιώνουν τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Τσιλεδάκη και της Hotelleading για τη δημιουργία ισχυρών διοικητικών υποδομών, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αριστεία και τη δημιουργία ξενοδοχειακών εμπειριών με αυθεντική τοπική ταυτότητα.

Ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τα νέα στελέχη στην ομάδα μας. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η φιλοσοφία ηγεσίας που διαθέτουν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία του χαρτοφυλακίου μας και ειδικότερα για την προετοιμασία του Hilton Chania Old Town Resort & Spa». Και συνέχισε, λέγοντας: «Είμαστε βέβαιοι ότι η συμβολή τους θα ενισχύσει ουσιαστικά το όραμά μας για ξενοδοχεία διεθνών προδιαγραφών, στενά συνδεδεμένα με τον τόπο δραστηριοποίησης».

Τα πρόσωπα πίσω από τη Διοικητική ενίσχυση της Hotelleading

Άγγελος Αντωνίου – Cluster General Manager

Ο Άγγελος Αντωνίου αναλαμβάνει καθήκοντα Cluster General Manager του Hilton Chania Old Town Resort & Spa και τουChania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton. Μέλος της οικογένειας της Hilton από το 2021, διαθέτειισχυρό υπόβαθρο στη luxury φιλοξενία, με προηγούμενηεμπειρία σε ηγετικές θέσεις στη Grecotel και, πιο πρόσφατα, ως General Manager του The Royal Senses Resort & Spa, Curio Collection by Hilton. Διακρίνεται για την ικανότητά του να διαχειρίζεται σύνθετες λειτουργίες, με σταθερή προσήλωση στην εμπειρία του επισκέπτη, την επιχειρησιακή αριστεία και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Στέλιος Μπαγκέρης – Cluster General Manager Corrissia Resorts

Ο Στέλιος Μπαγκέρης αναλαμβάνει καθήκοντα Cluster General Manager των τριών Corissia Resorts, πουπεριλαμβάνουν το Harmony Boutique Resort, το Corissia Princess Hotel, και το Corissia Beach Hotel. Είναι ένα ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος του ελληνικού τουρισμού, με πολυετή παρουσία στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει General Manager σε διεθνείς και ελληνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες, μεταξύ των οποίων τα Helios Hotels, Hapimag και Iberostar, καθώς και σε ξενοδοχειακούς ομίλους όπως Kipriotis Group και Vantarakis Hotel Collection. Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη φιλοξενία, υπηρετεί ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης που εστιάζει στην ποιοτική εμπειρία και την ισορροπία στο τρίπτυχο «Επισκέπτες – Εργαζόμενοι – Ιδιοκτησία», συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη αξία και ανάπτυξη των ξενοδοχειακών οργανισμών που εκπροσωπεί.

Ειρήνη Βάρδα – Group Director of Sales & Marketing

Η Ειρήνη Βάρδα ανέλαβε τη θέση της Group Director of Sales & Marketing στη Hotelleading, με ευθύνη τη συνολικήεμπορική στρατηγική του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στηνΚρήτη, που περιλαμβάνει 5 ξενοδοχειακές μονάδες: Hilton Chania Old Town Resort & Spa, Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton, Harmony Boutique Resort, Corissia Princess Hotel και Corissia Beach Hotel. Με περισσότερα από 29 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις πωλήσεων, marketing και operations, και σπουδές στο Cornell University, έχει διατελέσει στέλεχος σε κορυφαία ξενοδοχειακά brands στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από τον ρόλο της, εστιάζει στην επιτυχημένη προετοιμασία του ανοίγματος του Hilton Chania Old TownResort & Spa, στη στρατηγική τοποθέτηση των brands και στη βιώσιμη αύξηση των εσόδων.

Γιώργος Αποστολίδης – Group Director of Revenue & Reservations

Ο Γιώργος Αποστολίδης εντάσσεται στη Hotelleading ωςGroup Director of Revenue & Reservations, διαθέτονταςπολυετή εμπειρία σε revenue management, πωλήσεις καιhotel operations, με θητεία σε διεθνή brands όπως Iberostar, Grecotel και citizenM. Με βαθιά γνώση τόσο της λειτουργίας σε επίπεδο ξενοδοχείου όσο και ομίλου, συμβάλλει με data-driven προσεγγίσεις, συνεργατική φιλοσοφία και πρακτικές λύσεις στη μεγιστοποίηση της εμπορικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Ένα νέο σημείο αναφοράς για τα Χανιά

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, υπό το brandHilton Hotels & Resorts, θα διαθέτει 85 δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, εγκαταστάσεις ευεξίας, σύγχρονες συνεδριακές υποδομές και πανοραμική θέα στη θάλασσα. Με λειτουργία 365 ημέρες τον χρόνο και μοναδική τοποθεσία στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τουρισμό υψηλών προδιαγραφών στα Χανιά.

Σχετικά με τη Hotelleading

Η Hotelleading είναι μια κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων από το στάδιο του concept έως την πλήρη λειτουργία. Συνεργάζεται στενά με ιδιοκτήτες και επενδυτές για τη δημιουργία ξενοδοχείων υψηλής απόδοσης, συνδυάζοντας στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands, όπως η Hilton International, καθώς και καταξιωμένα Ελληνικά brands όπως τα Corissia Resorts, με βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς. Η Hotelleading διαχειρίζεται συνολικά πέντε ξενοδοχεία: τρία εποχιακά στη Γεωργιούπολη Κρήτης (το 5* Harmony Boutique Resort, το 4* Corissia Princess Hotel και το 4* Corissia Beach Hotel) και δύο ξενοδοχεία 5* στα Χανιά με λειτουργία όλο τον χρόνο (το Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collectionby Hilton και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa), με το τελευταίο να αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη δύο ακόμη ξενοδοχειακά έργα στην Κρήτη για τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας στη βιώσιμη κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στην Ελλάδα και διεθνώς.