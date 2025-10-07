ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Το Hilton Chania Old Town Resort &amp; SPA ανοίγει τις πόρτες του στην Κρήτη την άνοιξη του 2026
Επιχειρήσεις
12:40 - 07 Οκτ 2025

Το Hilton Chania Old Town Resort & SPA ανοίγει τις πόρτες του στην Κρήτη την άνοιξη του 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Όμιλος Τσιλεδάκη ανακοινώνει σήμερα την προσθήκη του Hilton Chania Old Town Resort & SPA στο διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιό του. Το εντυπωσιακό νέο ξενοδοχείο, που θα βρίσκεται στην είσοδο της ιστορικής Παλιάς Πόλης των Χανίων, αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026, σε συνεργασία με τη Hilton και με διαχείριση από την Hotelleading.

Κάθε ένα από τα 85 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα. Με πανοραμική θέα στη θάλασσα από κάθε όροφο και πισίνα υπερχείλισηςστην ταράτσα που «βλέπει» προς τις ακτές της Κρήτης, το ξενοδοχείο θα προσφέρει επιλογές διαμονής όλο τον χρόνο σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό για απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Ένας σύγχρονος φόρος τιμής στην αιώνια ψυχή των Χανίων

Τα Χανιά, κάποτε η καρδιά της αρχαίας Κυδωνίας, στέκονται σήμερα ως φάρος ιστορίας και πολιτισμού. Το Hilton Chania θα συνδέσει τους επισκέπτες με την πλούσια κληρονομιά του νησιού – τα ενετικά τείχη, τα μινωικά ερείπια, τα οθωμανικά λουτρά και το γραφικό λιμάνι – χαράσσοντας παράλληλα μια τολμηρή πορεία προς ένα κοσμοπολίτικο μέλλον.

Ένας καταλύτης για την πόλη

Το Hilton Chania, που θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, θα ενισχύσει τα Χανιά ως προορισμό:

• τονώνοντας την τοπική απασχόληση,
• στηρίζοντας πολιτιστικές και γαστρονομικές πρωτοβουλίες,
• προσελκύοντας διεθνείς επιχειρήσεις και εκδηλώσεις στη δυτική πρωτεύουσα της Κρήτης, και
• συνδυάζοντας αρμονικά αναψυχή και επαγγελματικάταξίδια σε έναν προορισμό.

Μοναδικές εμπειρίες – όλα κάτω από μία στέγη

Το Hilton Chania θα διαθέτει ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, κομψές λεπτομέρειες, ιδιωτικά μπαλκόνια και παροχές ευεξίας, όπως σάουνες σε επιλεγμένες σουίτες. Ο έκτος όροφος θα διαθέτει αποκλειστικά υψηλού επιπέδου δωμάτια, συμπεριλαμβανομένης της Προεδρικής και Βασιλικής Σουίτας, όλα με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Η Βασιλική Σουίτα των 600 τ.μ. θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Κρήτη, φιλοξενώντας έως 10 άτομα σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον ιδανικό για VIP, διασημότητες, νεόνυμφους και επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων.

Επιπλέον, το ξενοδοχείο θα προσφέρει:

• Κέντρο Spa και ευεξίας 600 τ.μ., με χαμάμ, σάουνες, ατμόλουτρα και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
• Σύγχρονο γυμναστήριο με προσωπικούς γυμναστές
• Συνεδριακό κέντρο με αίθουσες breakout, χωρητικότητας έως 250 ατόμων, ιδανικό για υψηλού προφίλ συναντήσεις, retreats και διεθνείς εκδηλώσεις
• Μπουτίκ και επώνυμα καταστήματα
• Concierge με διαπιστευτήρια Clefs d’Or
• VIP είσοδο, υπηρεσίες valet πάρκινγκ, πρόσβαση σε οικολογικά ποδήλατα και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών

Μια γιορτή μεσογειακής γεύσης και ψυχής

Το Hilton Chania θα συνδυάζει τη γαστρονομική κληρονομιά της Κρήτης με κοσμοπολίτικη φινέτσα, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες κατά την διαμονή τους, σε:

• διώροφο Gastro Bar και χώρο Fine Dining για ολοήμερες γαστρονομικές εμπειρίες,
• πολυτελή Patisserie Boutique, με γκουρμέ δημιουργίες και χειροποίητες λιχουδιές,
• Cigar και Spirits Lounge, με ειδικά επιλεγμένους υγραντήρες και μπαρ με θέα στη θάλασσα,
• Rooftop Pool Club και Lounge Bar, που θα αποπνέει την ενέργεια της Ίμπιζα και της Μυκόνου, με αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα

O Ανδρέας Κούκας, Διευθυντής Ανάπτυξης της Hilton για Ελλάδα και Κύπρο, σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Όμιλο Τσιλεδάκη για τη δημιουργία του Hilton Chania Old Town στο μαγευτικό νησί της Κρήτης. Με τις εντυπωσιακές παραλίες, τις ζωντανές πόλεις και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, η Κρήτη αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, και αυτό το εντυπωσιακό νέο ξενοδοχείο θα καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επιλογές διαμονής στο νησί, μόλις αρχίσει να υποδέχεται τους επισκέπτες την ερχόμενη χρονιά».

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, πρόσθεσε: «Με το κύρος της Hilton και την τοπική τεχνογνωσία της Hotelleading, δεν δημιουργούμε απλώς ένανέο ξενοδοχείο – χτίζουμε μια νέα ταυτότητα για τα Χανιά ως έναν ελκυστικό μεσογειακό προορισμό όλο τον χρόνο».

Το ξενοδοχείο, που είχε αρχικά καταχωρηθεί ως κατάλυμα της Curio Collection by Hilton, θα λειτουργήσει πλέον υπό το εμπορικό σήμα Hilton Hotels & Resorts, τη ναυαρχίδα της εταιρείας με περισσότερα από 600 ξενοδοχεία παγκοσμίως.

