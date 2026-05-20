Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Ήπια κάμψη κατέγραψαν τον Μάρτιο οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας, με τη μεγαλύτερη μείωση να προέρχεται από τους ημεδαπούς ταξιδιώτες.

Σε γενικές γραμμές, η τουριστική κίνηση εμφάνισε ελαφρώς πτωτική εικόνα, τόσο ως προς την προσέλευση επισκεπτών όσο και ως προς τη διάρκεια παραμονής, με τους Έλληνες ταξιδιώτες να συμβάλλουν περισσότερο στην υποχώρηση των σχετικών μεγεθών.

Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Μάρτιο 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.181.574 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.682.258, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,2% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις (Γράφημα 1, Πίνακας 1).

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 1,9% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,4% και 2,0%, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 57,7% και 54,7% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων (Γραφήματα 2 και 3). Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάρτιο 2026, ανήλθε σε 2,3 ημέρες (Πίνακας 2).