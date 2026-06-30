Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για θεσμικά κεφάλαια που επενδύουν στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Hospitality Investor, η εξειδικευμένη εκδοτική πλατφόρμα της Questex για τις αγορές κεφαλαίων στον κλάδο της φιλοξενίας. Νέα έρευνα για τις επενδυτικές τάσεις αποκαλύπτει ότι οι αγορές της Μεσογείου κυριαρχούν πλέον στην επενδυτική ατζέντα της ευρωπαϊκής φιλοξενίας.

Τα ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν βασικό σημείο συζήτησης στο R&R Forum του Νοεμβρίου, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τον ευρωπαϊκό κλάδο των θερέτρων και του τουρισμού αναψυχής.

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών προτιμήσεων

Σύμφωνα με την έρευνα, το 43% των συμμετεχόντων επέλεξε την Ελλάδα ως τον ελκυστικότερο επενδυτικό προορισμό στην Ευρώπη για ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ακολουθούν η Ιταλία με 29%, ενώ Ισπανία και Γαλλία συγκεντρώνουν από 14%.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια ευκαιριακή αγορά για επενδυτές υψηλού ρίσκου, αλλά έχει εξελιχθεί στον βασικό προορισμό θεσμικών επενδύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Alexi Khajavi, Πρόεδρος Hospitality & Operational Real Estate της Questex, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει μετατραπεί από χώρα που επλήγη έντονα από την κρίση του 2008 στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό ξενοδοχειακών επενδύσεων σύμφωνα με το Questex Investor Council. Πολλοί ηγέτες του κλάδου συγκρίνουν σήμερα τα θεμελιώδη μεγέθη της με την Ισπανία πριν από δέκα χρόνια. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Ελλάδα αποτελεί ελκυστική αγορά επενδύσεων, αλλά ποιοι επενδύουν και με ποια στρατηγική: ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν για μεταπώληση, θεσμικοί επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εγχώρια οικογενειακά κεφάλαια ή διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες. Σήμερα υπάρχει πολύ περισσότερη ζήτηση για ελληνικά ξενοδοχειακά περιουσιακά στοιχεία από όση προσφορά διαθέτει η αγορά.»

Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με προηγούμενες έρευνες, όπως το IHIF EMEA Investor Pulse Check, οι οποίες κατέγραψαν υψηλή εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές αγορές και ιδιαίτερα στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς. Η Ελλάδα, χάρη στο φυσικό της περιβάλλον, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα και το ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των στρατηγικών των διεθνών επενδυτών.

Οι πολυτελείς μονάδες προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Οι επενδυτές στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικότερα ξενοδοχειακά ακίνητα.

Το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναζητά ξενοδοχεία πέντε αστέρων με επαγγελματική διαχείριση, ενώ το 29% ενδιαφέρεται για ξενοδοχειακά θέρετρα τριών αστέρων με δυνατότητες αναβάθμισης και δημιουργίας υπεραξίας.

Αντίθετα, κανένας επενδυτής δεν δήλωσε ενδιαφέρον για ξενοδοχεία αστικού τύπου.

Η τάση αυτή ενισχύει τη δυναμική ανάπτυξης της Ελλάδας στον τομέα των πολυτελών και υπερπολυτελών τουριστικών μονάδων, όπου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός νέων διεθνώς επώνυμων ξενοδοχειακών έργων.

Τα κεφάλαια αλλάζουν προορισμό, όχι επενδυτική στρατηγική

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής αγοράς παραμένει ισχυρή.

Κανένας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν δήλωσε ότι μειώνει ή αναστέλλει τις επενδύσεις του.

Αντίθετα:

το 57% μεταφέρει τα κεφάλαιά του προς πιο ανθεκτικές ευρωπαϊκές αγορές, με τη Μεσόγειο και ιδιαίτερα την Ελλάδα να αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες αυτών των επενδύσεων,

το 14% διατηρεί την υφιστάμενη έκθεσή του εφαρμόζοντας αυστηρότερα επενδυτικά κριτήρια,

ενώ άλλο ένα 14% αυξάνει ενεργά τις επενδύσεις του, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τρέχουσες συνθήκες.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι οι έμπειροι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν την αγορά, αλλά προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις νέες συνθήκες.

Η Ελλάδα σε κομβικό σημείο ανάπτυξης

Η έρευνα της Hospitality Investor αναδεικνύει τρεις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα την αγορά:

τα θεσμικά κεφάλαια συγκεντρώνονται στις αγορές με τις καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με τον κίνδυνο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή,

αυξάνεται η ζήτηση για ποιοτικά, επώνυμα και επαγγελματικά διαχειριζόμενα ξενοδοχειακά ακίνητα,

ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδηγούν σε αναπροσαρμογή στρατηγικής και όχι σε αποχώρηση των επενδυτών.

Για την Ελλάδα, ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία, καθώς διαθέτει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές: πολυτελή θέρετρα, υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές, αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες και ένα ολοένα πιο φιλικό περιβάλλον για μεγάλες ξένες επενδύσεις.

Γ. Γιαννόπουλος: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως διεθνής επενδυτικός προορισμός

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι:

«Η συνεχής επιτυχία του R&R Forum και η επιστροφή του στην Αθήνα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για επενδύσεις στον τουρισμό και διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες. Τα πρόσφατα ευρήματα της Questex, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση των ευρωπαϊκών προτιμήσεων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, αποτυπώνουν την ισχυρή εμπιστοσύνη της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της χώρας. Το R&R Forum συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών και στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό και επενδύσεις.»

Το R&R Forum, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, θα συγκεντρώσει επενδυτές, ιδιοκτήτες, διαχειριστές ξενοδοχειακών μονάδων, κατασκευαστές και στελέχη του κλάδου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη επενδυτικών συμφωνιών στον τομέα της τουριστικής φιλοξενίας.