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Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:40 - 13 Ιουλ 2026

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Reporter.gr Newsroom
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Υπάρχουν ξενοδοχεία που δημιουργούνται ως επενδύσεις και υπάρχουν ξενοδοχεία που γεννιούνται από μια βαθιά προσωπική σχέση με έναν τόπο. Το Stamna Sifnos ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Οι αδελφοί Κώστας και Νίκος Αντιμησάρης, έπειτα από χρόνια προσωπικής σύνδεσης με τη Σίφνο, δημιούργησαν έναν προορισμό φιλοξενίας που αποτυπώνει όλα όσα αγαπούν στο νησί: την αυθεντικότητα, την απλότητα, την ηρεμία και τη ζεστασιά των ανθρώπων του.

Με μεράκι και βαθύ σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική, τη φύση και την πολιτιστική ταυτότητα της Σίφνου, δημιούργησαν έναν χώρο όπου κάθε λεπτομέρεια, από τα υλικά κατασκευής μέχρι τις εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, αφηγείται την ιστορία του τόπου.

Χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια προνομιακή πλαγιά, λίγα μόλις λεπτά από την Απολλωνία, το Stamna Sifnos υποδέχεται τους επισκέπτες του για δεύτερη σεζόν φέτος, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο ξεχωριστούς boutique προορισμούς των Κυκλάδων. Μέλος των διεθνώς αναγνωρισμένων Design Hotels, προσκαλεί τους ταξιδιώτες να γνωρίσουν τη Σίφνο με τον δικό της ρυθμό, μέσα από μια διαμονή που τιμά τη φύση, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις του νησιού.

Μια σύγχρονη ωδή στην παράδοση της Σίφνου

Η αρχιτεκτονική του Stamna ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους, δημιουργώντας την αίσθηση ενός μικρού κυκλαδίτικου οικισμού που αναπτύσσεται οργανικά μέσα στο τοπίο. Τα φυσικά υλικά και οι γήινες αποχρώσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτα εναρμονισμένο με τη φύση, ενώ οι κήποι με τις ελιές και τα αρωματικά φυτά των Κυκλάδων ενισχύουν τη γαλήνια ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει κάθε στιγμή της διαμονής. Το ίδιο το όνομα του ξενοδοχείου αποτελεί αναφορά στη μακραίωνη κεραμική παράδοση του νησιού, ενώ χειροποίητα κεραμικά αντικείμενα από Σιφνιούς τεχνίτες συναντώνται σε όλους τους χώρους, γεφυρώνοντας διακριτικά τη σύγχρονη αισθητική με την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Η ίδια φιλοσοφία διαπερνά και τα 20 δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου. Από τις Cave Suites και τις Maisonettes μέχρι τις σουίτες με ιδιωτική infinity πισίνα, κάθε χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα, ηρεμία και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Το Stamna έχει σχεδιαστεί ως ένας προορισμός που ακολουθεί τον φυσικό ρυθμό του νησιού, προσκαλώντας τους επισκέπτες να συνδεθούν με το τοπίο και να βιώσουν την αληθινή κυκλαδίτικη φιλοξενία.

Γαστρονομία με υπογραφή: ο Γκίκας Ξενάκης στο Pilōs

Στην καρδιά του Stamna βρίσκεται το εστιατόριο Pilōs, όπου ο βραβευμένος Chef Consultant Γκίκας Ξενάκης εκφράζει τη γαστρονομική φιλοσοφία του ξενοδοχείου μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση της ελληνικής κουζίνας.

Πιστό στη φιλοσοφία του slow living που χαρακτηρίζει το Stamna, το Pilōs αναδεικνύει την εποχικότητα και τις κυκλαδίτικες πρώτες ύλες με άξονα τον «μεσογειακό μινιμαλισμό». Το οργανικό μποστάνι του ξενοδοχείου, το Kipos, τροφοδοτεί καθημερινά την κουζίνα με φρέσκα λαχανικά και αρωματικά βότανα, ενώ οι συνεργασίες με μικρούς παραγωγούς, ψαράδες και κτηνοτρόφους του νησιού μετατρέπουν κάθε πιάτο σε μια γνήσια έκφραση του τόπου. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια επιλεγμένη λίστα κυκλαδίτικων κρασιών και signature cocktails, σχεδιασμένα να συνομιλούν με τις γεύσεις του μενού.

Sympraxis: Η Σίφνος συναντά την Τήνο

Στο πλαίσιο της φετινής σεζόν, το Pilōs παρουσιάζει στις 16 Ιουλίου το Sympraxis, μια ξεχωριστή γαστρονομική βραδιά που φέρνει κοντά τη Σίφνο και την Τήνο.

Ο Chef Consultant Γκίκας Ξενάκης υπογράφει ένα ειδικά σχεδιασμένο degustation menu πέντε σταδίων, έναν γαστρονομικό διάλογο ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα των Κυκλάδων, το οποίο συνοδεύεται από επιλεγμένες ετικέτες του Volacus Winery, ενός boutique οινοποιείου που έχει αναδείξει με συνέπεια τον μοναδικό αμπελουργικό χαρακτήρα της Τήνου.

Πιάτα όπως το φρέσκο ελληνικό καβούρι, η σφυρίδα Αιγαίου και το μελωμένο αρνάκι συνομιλούν αρμονικά με επιλεγμένες ετικέτες του Volacus, όπως η Μαλαγουζιά, το Ασύρτικο και το εμβληματικό Μαυροτράγανο, αναδεικνύοντας την εποχικότητα, την αυθεντικότητα και τον χαρακτήρα του κυκλαδίτικου τόπου.

Το Sympraxis αποτελεί μια γαστρονομική συνάντηση δύο νησιών, όπου η γη της Τήνου και η θάλασσα της Σίφνου συνδέονται μέσα από τη δημιουργική ματιά του chef, το κρασί και τη φιλοξενία.

Η αυθεντική πλευρά της Σίφνου

Με τη φιλοσοφία του slow living στο DNA του, το Stamna Sifnos ενθαρρύνει τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη Σίφνο πέρα από τα προφανή. Μέσα από ξεχωριστές δραστηριότητες, από επισκέψεις σε εργαστήρια κεραμικής και γαστρονομικές δραστηριότητες μέχρι πεζοπορίες στα ιστορικά μονοπάτια του νησιού, θαλάσσιες εξορμήσεις και ιδιωτικές περιηγήσεις, η ομάδα του ξενοδοχείου λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον επισκέπτη και την καθημερινή ζωή του νησιού. Για το Stamna, η πολυτέλεια δεν βρίσκεται στην απομόνωση από τον προορισμό, αλλά στη βαθύτερη σύνδεση μαζί του.

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