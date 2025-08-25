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Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV από το Euro NCAP!
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:32 - 25 Αυγ 2025

Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV από το Euro NCAP!

Νίκος Λιβανός
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  Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε από το Euro NCAP, στην τελευταία σειρά δοκιμών του, ως το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV! Αυτή η υψηλού κύρους αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mazda για την ασφάλεια και την καινοτομία.

Ο ανεξάρτητος θεσμός Euro NCAP δοκίμασε συνολικά 44 αυτοκίνητα, με το Mazda CX-80 να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Large SUV. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί μια απόδειξη της αφοσίωσης της Mazda στην παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας για τους πελάτες της.

Το νέο Mazda CX-80 πέτυχε εξαιρετική βαθμολογία 92% στην κατηγορία «Προστασία ενηλίκων», όπως επίσης εξαιρετική ήταν και η βαθμολογία του στις δοκιμές της πλευρικής και πίσω πρόσκρουσης. Πέτυχε το εντυπωσιακό 88% στην κατηγορία «Προστασία παιδιών», εξασφαλίζοντας υψηλότατο επίπεδο προστασίας για τους μικρούς επιβάτες. Το νέο Mazda CX-80 εξασφάλισε βαθμολογία 84% για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Επιπλέον, πέτυχε βαθμολογία 79% στην κατηγορία Safety Assist, χάρη στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο μεγάλο SUV της Mazda.

Οι ανώτερες επιδόσεις του Mazda CX-80 σε θέματα ασφάλειας συμπληρώνονται από την άνεση, την ευκολία και την ευελιξία του, καθιστώντας το ένα ξεχωριστό μοντέλο στην κατηγορία των επταθέσιων SUV. Κατασκευασμένο στην Ιαπωνία, αυτό το μοντέλο-ναυαρχίδα ενσωματώνει τη σχεδιαστική και μηχανολογική αριστεία της Mazda.

Οι εξαιρετικές βαθμολογίες ασφαλείας είναι το πλέον αδιαφιλονίκητο επιχείρημα της Mazda στην ασφάλεια των πελατών της. Η βαθμολογία των πέντε αστέρων υποστηρίζεται από την κλιμακούμενη αρχιτεκτονική Skyactiv Multi-Solution της Mazda, ενισχύοντας την οδηγική δυναμική με διάταξη με κινητήρα εμπρός, κίνηση στους πίσω τροχούς και τετρακίνηση με ρυθμισμένη με έμφαση προς τα πίσω. Με τρεις σειρές καθισμάτων, το νέο CX-80 είναι το πιο ευρύχωρο όχημα στην ευρωπαϊκή γκάμα της Mazda, προσφέροντας άνεση, ευελιξία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγικές επιδόσεις της Mazda.

Ο ανεξάρτητος θεσμός Euro NCAP, που ιδρύθηκε το 1996 με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων, βραβεύει κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα με την καλύτερη βαθμολογία με τον τίτλο "Best in Class", βοηθώντας τους καταναλωτές να επιλέξουν τα ασφαλέστερα οχήματα για τις ανάγκες τους.

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