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Intralot: Επιτυχής έκδοση ομολογιών €900 εκατ. με λήξη το 2031 και μειωμένα επιτόκια
Αναλύσεις
10:31 - 25 Σεπ 2025

Intralot: Επιτυχής έκδοση ομολογιών €900 εκατ. με λήξη το 2031 και μειωμένα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο καθορισμός της τιμής έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο 6,750% και Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 με επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500%

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 22 Σεπτεμβρίου 2025 για την έναρξη διάθεσης ομολογιών από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία»), η Εταιρεία ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τον νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 καθορίστηκε επιτυχώς η τιμή έκδοσης των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Σταθερού Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο 6,750% ετησίως και των Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένων Ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (οι «Κυμαινόμενου Επιτοκίου Ομολογίες») στο επιτόκιο EURIBOR πλέον 4,500% ετησίως (με 0% ελάχιστο). Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Intralot Capital Luxembourg S.A. στην ονομαστική αξία τους και θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της. Καθώς υπήρξε σημαντική ζήτηση, το συνολικό ποσό των ομολογιών που προσφέρθηκαν αυξήθηκε στο €900.000.000 από το προηγουμένως ανακοινωθέν ποσό των €850.000.000.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών»), και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally's (η «Εξαγορά») και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η «Αναχρηματοδότηση»). Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 10:31
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