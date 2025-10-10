Το Setra TopClass είναι το νέο «Λεωφορείο της Χρονιάς 2026»

Στη σειρά δοκιμών που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, ένα S 516 HDH από τη σειρά premium μοντέλων απέδωσε σε όλους τους τομείς. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ευρωπαϊκή έκθεση «Busworld Europe 2025», η οποία πραγματοποιείται από τις 4 έως τις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Για τον Till Oberwörder, το βραβείο αποτελεί επιβεβαίωση ότι τα μοντέλα Setra TopClass είναι οι ναυαρχίδες που θέτουν πρότυπα του κλάδου – όπως πλέον αναγνωρίζεται και στον δημοσιογραφικό τομέα: «Τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και η μέγιστη αποτελεσματική κερδοφορία είναι δύο τομείς

που ξεχωρίζουν με τη σειρά premium μοντέλων. Μια πληθώρα τεχνικών καινοτομιών και σύγχρονων λύσεων αποτελούν τη βάση για αυτό το διεθνές τρόπαιο».

Ευρωπαϊκό βραβείο με μακρά παράδοση



«Για την κριτική επιτροπή, το Setra TopClass είναι ο σαφής νικητής του βραβείου «Coach of the Year 2026». Εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα από το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας. Η τεχνική τους φινέτσα και η υψηλή αποτελεσματικότητά τους αποδεικνύουν πόσο έντονα είναι αφοσιωμένη η μάρκα στην ευημερία των επιβατών και των οδηγών στα ταξίδια με αυτή τη σειρά μοντέλων υψηλής ποιότητας», λέει ο Gianluca Ventura, ο νέος Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. Ο αρχισυντάκτης του ιταλικού επαγγελματικού περιοδικού Pullman ανέλαβε τη θέση του Tom Terjesen από τη Νορβηγία.

Ο νέος Αντιπρόεδρος είναι ο Sascha Böhnke, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ για τον κλάδο για το γερμανικό Omnibusrevue. Το διεθνές βραβείο «Coach of the Year» απονέμεται από το 1989, όταν η επιτροπή αποτελούνταν μόνο από 12 δημοσιογράφους. Σήμερα, υπάρχουν διπλάσια μέλη στην κριτική επιτροπή.

Τα Mercedes-Benz eCitaro και Setra S 515 HD κέρδισαν τα βραβεία Busworld Vehicle Awards.

Η Daimler Buses σημείωσε επίσης επιτυχία στα φετινά βραβεία Busworld Vehicle Awards, τα οποία απονεμήθηκαν για 22η φορά. Το Setra S 515 HD έλαβε την «Ετικέτα Αριστείας» τόσο στις κατηγορίες Ασφάλειας Πούλμαν όσο και Άνεσης Πούλμαν. Η 30μελής κριτική επιτροπή αναγνώρισε τα αποτελεσματικά και ευέλικτα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας του οχήματος, καθώς και την εξαιρετική άνεση του οχήματος δοκιμής, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με χαρακτηριστικά όπως το Attention Assist 2 και το προσαρμοζόμενο σύστημα cruise control ABA6 Plus.