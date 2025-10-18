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Η Volvo Cars γιορτάζει την παραγωγή 4 εκατομμυρίων αυτοκινήτων βασισμένων στην αρχιτεκτονική SPA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:02 - 18 Οκτ 2025

Η Volvo Cars γιορτάζει την παραγωγή 4 εκατομμυρίων αυτοκινήτων βασισμένων στην αρχιτεκτονική SPA

Νίκος Λιβανός
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Η Volvo Cars ολοκλήρωσε την κατασκευή 4.000.000 αυτοκινήτων με βάση την επαναστατική πλατφόρμα πρώτης γενιάς Scalable Product Architecture* (SPA). Η SPA παρουσιάστηκε το 2014 στο Volvo XC90 δεύτερης γενιάς και έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή σύγχρονη φυσιογνωμία της μάρκας Volvo

Μετασχημάτισε την παραγωγή της εταιρείας, κάνοντας δυνατή την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων, συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών, με βάση κοινή αρχιτεκτονική και γραμμή συναρμολόγησης και τελικό αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους.

Σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη εσωτερικά, η SPA είναι έργο του υπό σουηδική διεύθυνση τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης (R&D). Από την εμφάνισή της, έχει αποτελέσει τη βάση για έξι διαφορετικά μοντέλα, με παραγωγή σε τρεις ηπείρους και σε τέσσερις χώρες: Βέλγιο, Κίνα, Σουηδία και ΗΠΑ.

Το αυτοκίνητο-ορόσημο, ένα Volvo XC90, βγήκε πρόσφατα από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στη Σουηδία.

«Η SPA ήταν η αιχμή του δόρατος στην αναγέννηση της εταιρείας μας ως σύγχρονης και premium μάρκας», λέει ο Michael Fleiss (Μίκαελ Φλάις), Επικεφαλής Στρατηγικής και Διευθυντής Προϊόντων στη Volvo Cars. «Μέχρι σήμερα, παραμένει θεμέλιο για ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα Volvo στην ιστορία και εξακολουθεί να κατακτά νέες κορυφές, καθώς συνεχίζουμε τη βελτίωσή της».

Η Volvo Cars γιορτάζει αυτό το ορόσημο και το αξιοποιεί για να αναδείξει τα πολλά οφέλη που αποκόμισαν παγκοσμίως οι πελάτες από την ευελιξία της SPA.

Η SPA εισήγαγε αρκετά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε παγκόσμια πρωτιά, που συνέβαλαν ώστε το XC90 και τα μοντέλα που ακολούθησαν να είναι από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η σχετική λίστα περιλαμβάνει λειτουργίες όπως είναι το πακέτο προστασίας από εκτροπή εκτός δρόμου και η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε διασταυρώσεις. Άλλο παράδειγμα είναι ο κλωβός ασφαλείας, που βελτιώθηκε περαιτέρω χάρη στην αυξημένη χρήση βοριούχου χάλυβα υψηλής αντοχής. Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά συνεχίζουν να αναβαθμίζονται, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες Volvo επωφελούνται – τώρα και στο μέλλον.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρείχε στη σχεδιαστική ομάδα περισσότερη δημιουργική ελευθερία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τους εντυπωσιακούς προβολείς «Σφυρί του Θωρ», που αποτελούν τη σχεδιαστική μας υπογραφή. Έγινε επίσης η βάση για το πρωτοποριακό σύστημα κίνησης «Twin Engine», ένα συνδυασμό κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρικής πρόωσης που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα στα plug-in υβριδικά Volvo.

Με το βλέμμα εμπρός, η σημαντική τεχνογνωσία από την SPA θα αξιοποιηθεί στην πλατφόρμα SPA2 και στην επερχόμενη SPA3, συνεχίζοντας να δίνει μορφή και ισχύ στα μοντέλα Volvo του αύριο. Επιπλέον, χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις λογισμικού, πολλά από τα αυτοκίν

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