Το νέο Volvo EX60: αυτονομία 810 χλμ, η μεγαλύτερη στην κατηγορία του

Ανεξάρτητα από το αν σχεδιάζετε να οδηγήσετε από το Παρίσι μέχρι το Άμστερνταμ, από το Λος Άντζελες ως το Σαν Φρανσίσκο ή από τη Στοκχόλμη στο Όσλο, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 σάς καλύπτει.

Ανεξάρτητα από το αν σχεδιάζετε να οδηγήσετε από το Παρίσι μέχρι το Άμστερνταμ, από το Λος Άντζελες ως το Σαν Φρανσίσκο ή από τη Στοκχόλμη στο Όσλο, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60 σάς καλύπτει.

Έχοντας την ικανότητα να διανύσει έως και 810 χλμ με μόνο μία φόρτιση (η καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του) -στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD)- το EX60 όχι μόνο φτάνει πιο μακριά από οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η Volvo Cars, αλλά υπερτερεί έναντι ακόμα και των πιο πρόσφατων ανταγωνιστών του.

Το EX60 μετατρέπει το «άγχος αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία, δείχνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον συμβιβασμός. Οι μηχανικοί της Volvo Cars έχουν βελτιστοποιήσει την αυτονομία του για οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες και για ό,τι συναντούν οι πελάτες στις καθημερινές τους διαδρομές.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού», λέει ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars. «Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Το EX60 όχι μόνο επιδεικνύει την πιο μεγάλη αυτονομία από κάθε άλλο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo, αλλά φορτίζει ταχύτερα από οποιοδήποτε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αντί για ένα πλήρες διάλειμμα για γεύμα, μια γρήγορη στάση για καφέ είναι πλέον αρκετή για να φορτίσετε την μπαταρία και να ξεκινήσετε ξανά.

Με πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 400kW, καθιστώντας τη στάση για φόρτιση τόσο γρήγορη όσο είναι και ένας ανεφοδιασμός για καύσιμο. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες του EX60 μπορούν να απολαμβάνουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.

Το κλειδί για αυτή την κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία είναι η SPA3, η πιο προηγμένη αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars μέχρι σήμερα, που αποτελεί τη βάση του EX60. Η SPA3 ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στην εταιρεία να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες.