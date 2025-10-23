Skoda Epiq: Η Skoda “εκδημοκρατίζει” την ηλεκτροκίνηση με το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό SUV της

Η Skoda παρουσιάζει το Epiq showcar, ένα τολμηρό και μινιμαλιστικό crossover SUV πόλης που προαναγγέλλει το επόμενο βήμα στην ηλεκτρική της γκάμα. Με μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, το Epiq συνδυάζει πρακτικότητα, σχεδιαστική καθαρότητα και τεχνολογία αιχμής σε μια προσιτή πρόταση για την καθημερινή ζωή.

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, ενώ θα αποτελέσει το entry μοντέλο στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Skoda — φέρνοντας τη βιώσιμη τεχνολογία πιο κοντά από ποτέ στους οδηγούς.

Η Skoda Auto παρουσίασε το νέο Epiq, αποκαλύπτοντας το όραμά της για ένα προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης που θα λανσαριστεί το 2026. Με μινιμαλιστική αισθητική, λειτουργική ευφυΐα και προσιτή τιμή εκκίνησης – συγκρίσιμη με εκείνη του θερμικού Kamiq – το Epiq ενσαρκώνει τη δέσμευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πρακτική, προσιτή και ελκυστική για όλους.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του πραγματοποιήθηκε στο Media Workshop του Volkswagen Group πριν από την έκθεση IAA στο Μόναχο, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής του Brand Group Core (BGC) για τα ηλεκτρικά αστικά οχήματα.

Δήλωση του Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto

«Το Epiq προσφέρει μια καθαρή ματιά στο επόμενο κεφάλαιο της αμιγώς ηλεκτρικής μας γκάμας. Ενσωματώνει την ουσία της Skoda: μοντέρνο, στιβαρό σχεδιασμό, ευρύχωρο εσωτερικό σε συμπαγές αποτύπωμα και Simply Clever λεπτομέρειες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Και όλα αυτά, σε μια πραγματικά ελκυστική τιμή. Με το Epiq, κάνουμε την ηλεκτροκίνηση πιο ανθρώπινη, πιο απλή και πιο συναρπαστική από ποτέ.»

Συμπαγές μέγεθος – Μεγάλοι χώροι – Αληθινή αυτονομία

Με διαστάσεις μόλις 4,1 μέτρων, το Epiq φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει 475 λίτρα χώρο αποσκευών και αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα. Είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις αλλά και για αποδράσεις εκτός πόλης και συνδυάζει πρακτικότητα, οικονομία και οδηγική άνεση. Η έκδοση παραγωγής θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών EVs που «εκδημοκρατίζουν» την ηλεκτρική τεχνολογία.

Modern Solid: νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο που εφαρμόζει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, η οποία εκφράζει τη μετάβαση της Skoda σε μια πιο ώριμη, στιβαρή και καθαρή αισθητική. Το ματ φινίρισμα Cashmere, το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face και τα LED φώτα ημέρας σε σχήμα “Τ” συνθέτουν μια ξεχωριστή ταυτότητα, ενώ ο μπροστινός προφυλακτήρας σε γκρι Cosmo και η χαρακτηριστική γραμμή tornado τονίζουν τους μυώδεις ώμους του αμαξώματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα δυναμικό, σύγχρονο και απόλυτα αναγνωρίσιμο SUV με έντονη προσωπικότητα.

Εσωτερικό με φιλοσοφία «Mobile First»

Το εσωτερικό του Epiq αποπνέει μινιμαλισμό και εργονομία. Η σχεδίαση επικεντρώνεται στη χρηστικότητα και στην καθημερινή πρακτικότητα, με Simply Clever λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση συσκευών και φυσικά κουμπιά συνδυασμένα με απτικά χειριστήρια. Η νέα αρχιτεκτονική «Mobile First» φέρνει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα καθαρό, λειτουργικό περιβάλλον για οδηγούς που ζουν σε ρυθμούς σύγχρονου lifestyle.

Παραγωγή στην Ισπανία – Κοινό όραμα για προσιτή ηλεκτροκίνηση

Η παραγωγή του Epiq θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Brand Group Core για την ανάπτυξη της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων (EUCF). Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής τεχνολογίας, προσφέροντας τέσσερα νέα, προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα για τις μάρκες του Ομίλου. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026.