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Το Kia PV5 Cargo καταρρίπτει GUINNESS WORLD RECORDS™: 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:39 - 30 Οκτ 2025

Το Kia PV5 Cargo καταρρίπτει GUINNESS WORLD RECORDS™: 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση

Νίκος Λιβανός
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Η έκδοση PV5 Cargo Long Range 4-θυρο, με μπαταρία 71,2 kWh, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 665 κιλών Κάλυψε 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση και την αντοχή στην κατηγορία των eLCV.

Η Kia έγραψε ιστορία, θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία (AER). Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της εταιρείας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), έσπασε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™ για την επίτευξη:

«Η μεγαλύτερη απόσταση που διανύει ένα ελαφρύ ηλεκτρικό βαν με μπαταρία και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση είναι 693,38 χλμ. (430,84 μίλια)».

Η έκδοση PV5 Cargo Long Range 4-θυρο, με μπαταρία 71,2 kWh, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 665 κιλών Κάλυψε 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση και την αντοχή στην κατηγορία των eLCV. Η οδήγηση-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 υπό αυθεντικές, πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους δρόμους βόρεια της Φρανκφούρτης της Γερμανίας.

«Ακόμα κι αν η Kia είναι νέα στην αγορά των LCV, αυτό το ρεκόρ αποτελεί απόδειξη της ευελιξίας και της καινοτομίας πίσω από το πρώτο PBV της Kia, δείχνοντας ότι είμαστε σοβαροί διεκδικητές», δήλωσε ο Marc Hedrich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe.

Η διαδρομή-ρεκόρ σχεδιάστηκε προσεκτικά.Σε μια διαδρομή 58,2 χιλιομέτρων σε αστικό και εξωαστικό περιβάλλον, το PV5 Cargo αντιμετώπισε φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και τυπική κυκλοφορία στην πόλη — αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οδηγοί logistics καθημερινά. Επιπλέον, το βαν αντιμετώπισε επανειλημμένα μια υψομετρική αύξηση περίπου 370 μέτρων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο 12 φορές μεταφέροντας το πλήρες ωφέλιμο φορτίο του και τελικά σταματώντας στον δωδέκατο κύκλο.

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