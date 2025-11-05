To oλοκαίνουργιο PEUGEOT POLYGON CONCEPT αποκαλύπτεται

Μετά την αποκάλυψη του ονόματος τον Σεπτέμβριο, η PEUGEOT συνεχίζει με τη δημοσίευση της πρώτης εξωτερικής εικόνας του νέου της concept car, που εκφράζει τη μελλοντική, «αιλουροειδή» σχεδιαστική της ταυτότητα και αποτυπώνει το όραμά της για το αύριο.

Με πρωτοποριακή σχεδίαση εσωτερικού χώρου και το επαναστατικό σύστημα ελέγχου Hypersquare® Steering Control με τεχνολογία Steer-by-Wire.

To oλοκαίνουργιο PEUGEOT POLYGON CONCEPT θα αποκαλυφθεί στη επίσημη παρουσίαση στο κανάλι της PEUGEOT στο YouTube, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. Το μοναδικό αυτό νησί έχει τη μορφή του Hypersquare®, του επαναστατικού συστήματος διεύθυνσης της PEUGEOT με τεχνολογία Steer-by-wire, ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των αυριανών οχημάτων PEUGEOT και του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Μια διασκεδαστική, καθηλωτική και πρωτοποριακή εμπειρία ανοιχτή σε όλους, φίλους της PEUGEOT και gamers. Η PEUGEOT συνεχίζει να εξερευνά νέα κοινά και να ενισχύει την παρουσία της στο σύμπαν του gaming, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο να ανακαλύψετε σε προεπισκόπηση αυτό το εντυπωσιακό concept car. Μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης.