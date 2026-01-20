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Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:19 - 20 Ιαν 2026

Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar

Νίκος Λιβανός
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Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar, τον πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin να πετυχαίνουν μια απόλυτα εντυπωσιακή επικράτηση, με διαφορά σχεδόν 10 λεπτών από τον ανταγωνισμό.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της ομάδας σε αγώνα του Πρωταθλήματος FIA World Rally-Raid, ενώ η επιτυχία ολοκληρώθηκε ιδανικά, καθώς και τα τέσσερα πληρώματα της Dacia Sandriders τερμάτισαν, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Οι Sébastien Loeb / Édouard Boulanger ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 4η θέση, οι Lucas Moraes / Dennis Zenz κατέλαβαν την 7η θέση στο πρώτο τους Dakar Rally με την ομάδα, ενώ οι Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno τερμάτισαν 11οι, έχοντας ξεκινήσει την τελευταία ειδική από τη 12η θέση.

Κατά τη διάρκεια των 13 ημερών του εξαντλητικού αγώνα, σε συνολική απόσταση 7.976 χιλιομέτρων – εκ των οποίων τα 4.809 χλμ. ειδικών διαδρομών – η ομάδα Dacia Sandriders πέτυχε δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές και βρέθηκε εκτός πρώτης τριάδας της γενικής κατάταξης μόλις μία φορά.

Η επιτυχία στις εξαιρετικά απαιτητικές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας – με βραχώδη τερέν, αμμόλοφους, γρήγορα ανοιχτά κομμάτια και συνεχείς εναλλαγές – αποτελεί αποτέλεσμα όχι μόνο της απόδοσης των πληρωμάτων και του Dacia Sandrider, αλλά και της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς και της άρτιας συνεργασίας ολόκληρης της ομάδας, των συνεργατών και των προμηθευτών.

Katrin Adt, Dacia CEO

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«Τα καταφέραμε! Τι επίτευγμα, τι περιπέτεια, τι απόδοση! Σήμερα γράφεται ιστορία και είναι η πιο περήφανη στιγμή για ολόκληρη τη Dacia, τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι καρπός της σκληρής δουλειάς πολλών, εξαιρετικά ταλαντούχων ανθρώπων, και αποδεικνύει ότι τα Dacia Sandriders είναι αξιόπιστα και ανθεκτικά.

Αυτή τη νίκη πιστώνεται σε όλα τα μέλη της ομάδας και όλοι μπορούν να είναι πραγματικά υπερήφανοι που πέτυχαν τόσο γρήγορα μια τόσο μεγάλη επιτυχία στο ταξίδι της Dacia στο Dakar.»

Tiphanie Isnard – Επικεφαλής Dacia Sandriders

«Κερδίσαμε το Dakar στην πρώτη πλήρη αγωνιστική μας σεζόν – φέρνοντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή είναι απόρροια ομαδικής δουλειάς, αφοσίωσης και πάθους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της δυναμικής της ομάδας μας από τα τέσσερα αυτοκίνητα που βρέθηκαν στον τερματισμό, και όλα μέσα στην πρώτη 11άδα.»

Nasser Al-Attiyah

«Το να κερδίζω το Dakar με την ομάδα Dacia Sandriders είναι απίστευτο. Είναι η έκτη νίκη για μένα και η πρώτη για τον Fabian, που την άξιζε απόλυτα.»

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