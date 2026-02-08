Το νέο Geely STARRAY EM-i έρχεται στην Ελλάδα και ανοίγει μια νέα εποχή στην υβριδική κινητικότητα

Η GEO Mobility Hellas, επίσημος Εισαγωγέας της Geely στην Ελλάδα, ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου Super Hybrid SUV Geely STARRAY EM-i, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην παγκόσμια στρατηγική ηλεκτροκινητικότητας της μάρκας. Το Geely Starray EM-i συνδυάζει υβριδική τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και άνεση, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, μεγάλη αυτονομία και μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους επιβάτες.

Ως ένα ακόμη στρατηγικό παγκόσμιο μοντέλο μετά το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, το Geely Starray EM-i κατασκευάζεται εγγενώς πάνω στην πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely και λανσάρεται με το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα Super Hybrid. Το νέο μοντέλο, όχι μόνο σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνολογίας Plug-in Hybrid της Geely, αλλά φέρει και 20 χρόνια βαθιάς συσσώρευσης τεχνολογίας κινητήρων, οδηγώντας τη νέα κατεύθυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης της ηλεκτρο-υβριδικής τεχνολογίας, μέσω καινοτομίας που αλλάζει τα δεδομένα.

Ως η πιο ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική νέας ενέργειας στη βιομηχανία, η αρχιτεκτονική GEA υποστηρίζει πλήρως όλα τα είδη ενεργειακών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των αμιγώς ηλεκτρικών, plug-in hybrid, range extender και μεθανόλης-ηλεκτρικών οχημάτων και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες, όπως sedan, SUV, MPV και μελλοντικά μέσα μετακίνησης. Με το εξαιρετικά ευρύ φάσμα προϊόντων και την υψηλή προσαρμοστικότητα, η αρχιτεκτονική GEA παρέχει ένα στέρεο τεχνικό υπόβαθρο για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξη της Geely, πραγματικά επιτυγχάνοντας το «μία αρχιτεκτονική, άπειρες δυνατότητες».

Σύγχρονος Σχεδιασμός και Premium Χαρακτηριστικά

Με σύγχρονο και δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό, το Geely Starray EM-i διαθέτει LED εμπρόσθιο φωτισμό μέσω των φώτων κεφαλής, πίσω LED φώτα με ομίχλης και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, που αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του. Ο ξεχωριστός σχεδιασμός του έχει κερδίσει διεθνείς διακρίσεις, όπως Red Dot Award, International Design Awards (IDA), Muse Design Awards και A’ Design Award.

Στο εσωτερικό, το Geely Starray EM-i προσφέρει ποιοτική και εκλεπτυσμένη καμπίνα, με ανώτερη ποιότητα υλικών και άνεση που χαρακτηρίζει ένα premium SUV. Ο σχεδιασμός των καθισμάτων σε 8 στρώσεις τύπου marshmallow παρέχει μέγιστη εργονομική υποστήριξη, ενώ η κεντρική κονσόλα με σχεδιασμό γέφυρας και ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο διατηρεί την αίσθηση χώρου και λειτουργικότητας. Ανάλογα με την έκδοση, τα εμπρόσθια καθίσματα διαθέτουν αερισμό, σύστημα μασάζ και μνήμη, η καμπίνα φωτίζεται από ατμοσφαιρικό φωτισμό 256-χρωμάτων ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά δημιουργούν εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα. Το εσωτερικό συμπληρώνεται από 15,4 ιντσών κεντρική οθόνη ultra-narrow bezel με LTPS LCD τεχνολογία και 85,08% screen-to-body ratio, 10,2 ιντσών πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, 13,8" W-HUD με φωτεινότητα 12.000 nits, για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και υπό έντονο ηλιακό φως και το σύστημα Flyme Auto Infotainment, με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto.

Το ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με 1000W ψηφιακό ενισχυτή και αποκλειστικά ηχεία προσκέφαλων, σε συνδυασμό με subwoofer, προσφέρει κινηματογραφική ακουστική εμπειρία, με τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch.

Το Geely Starray EM-i συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, άριστη εργονομία και τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας ένα εσωτερικό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικογένειας, των επαγγελματιών και των οδηγών που θέλουν premium εμπειρία οδήγησης και απόλυτη άνεση.

Αρχιτεκτονική απόλυτης προστασίας ασφαλείας

Η ασφάλεια ήταν πάντα στον πυρήνα του DNA της μάρκας Geely. Το Geely Starray EM-i υιοθετεί μια σχεδίαση με πλήρη απομόνωση μεταξύ των συστημάτων καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 5κάναλης σχεδίασης του πλαισίου. Οι περιοχές υψηλής και χαμηλής τάσης δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ τα συστήματα καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλήρως ανεξάρτητα, επιτυγχάνοντας ασφαλέστερη συμβίωση μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός με «6-οριζόντιες, 4-κατακόρυφες» δοκούς στις καμπίνες ασφαλείας μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργούν μια δομή προστασίας 360 μοιρών και μια πλήρως ασφαλή διαδρομή μετάδοσης της δύναμης.

Για την εξασφάλιση απόλυτης προστασίας σε εμπρόσθιες και οπίσθιες συγκρούσεις, το Geely Starray EM-i έχει σχεδιαστεί λεπτομερώς και πολύ προσεκτικά, προσφέροντας απόσταση ασφαλείας 1.400 mm μεταξύ των μπαταριών και του ρεζερβουάρ καυσίμου, υπερβαίνοντας κατά πολύ μοντέλα βασισμένα σε μη εγγενείς αρχιτεκτονικές. Γύρω από τις μπαταρίες και το ρεζερβουάρ, ολόκληρη η αρχιτεκτονική του πλαισίου διαθέτει δακτυλίους προστασίας 360 μοιρών. Σε περίπτωση σύγκρουσης, ο δακτύλιος προστασίας απορροφά ενέργεια μέσω ελεγχόμενης παραμόρφωσης, προστατεύοντας την ασφάλεια της κύριας δομής του πλαισίου.

Πολυτελής χώρος και ακουστική εμπειρία

Το Geely Starray EM-i υιοθετεί την κορυφαία διάταξη συστοιχίας μπαταριών της βιομηχανίας, επιτυγχάνοντας βαθιά ενσωμάτωση μεταξύ της μπαταρίας και της δομής αμαξώματος, ενισχύοντας την προστασία, και βελτιστοποιώντας σημαντικά τη χρήση του χώρου και την άνεση. Χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό διαρρύθμισης χώρου, η πλατφόρμα GEA προσφέρει εμπειρία στη χωροταξία συγκρίσιμη με μεγαλύτερα οχήματα, προσφέροντας στους χρήστες μια πολυτελή εμπειρία. Η ακουστική απόδοση είναι επίσης εξαιρετική, με δείκτες θορύβου ηλεκτροκίνησης αυστηρά ελεγχόμενους στα 78 dB και εσωτερικό θόρυβο μόλις 71,5 dB, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ήσυχο περιβάλλον οδήγησης συγκρίσιμο με πολυτελή SUV.

Βάση έξυπνης τεχνολογίας

Χτισμένη πάνω σε περιφερειακή ηλεκτρική αρχιτεκτονική, η GEA συγκεντρώνει μεγάλη δύναμη υπολογισμού ενώ ενσωματώνει controllers και ενεργοποιεί χαρακτηριστικά καθοριζόμενα μέσω λογισμικού. Αυτή η βάση υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air (OTA), διασφαλίζοντας ότι το όχημα εξελίσσεται συνεχώς με νέες δυνατότητες και διατηρεί βέλτιστη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Το Super-Hybrid σύστημα Geely EM-i θέτει νέα ρεκόρ αποδοτικότητας

Στην καρδιά του Geely Starray EM-i βρίσκεται ένας κινητήρας με θερμική απόδοση 46,5%, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μαζικά παραγόμενους κινητήρες. Το σύστημα συνδυάζει έναν αποδοτικό κινητήρα 1,5L, 73 kW, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 160 kW/262 N·m για εξαιρετική απόδοση. Η ολοκληρωμένη μονάδα υπερυβριδικής κίνησης E-DHT 11 σε 1 επιτυγχάνει μείωση βάρους 13,5% σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ενώ καταγράφει εξαιρετική αποδοτικότητα: μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Για όσους θέλουν εξαιρετική απόδοση και την ελευθερία να πραγματοποιούν μακρινά ταξίδια χωρίς να χρειάζεται να μελετούν εκ των προτέρων το δίκτυο δημόσιων σημείων φόρτισης, το Geely Starray EM-i είναι η ιδανική επιλογή με επιλογή μεταξύ 2 μπαταριών χωρητικότητας 18.4 kWh & 29.8 kWh. Η συνολική αυτονομία φτάνει από 943 χλμ έως και 996 χλμ (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP) καθώς και αμιγώς ηλεκτρική μέγιστη αυτονομία από 83 χλμ έως 136 χλμ. Προσφέρει έτσι άφθονη αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις με καθαρά ηλεκτρική λειτουργία και παραπάνω από επαρκή για οικογενειακά ταξίδια χωρίς καμία ανησυχία για την εμβέλεια.

Καινοτόμος σχεδιασμός για μια άνετη καμπίνα για όλους

Το Geely Starray EM-i υιοθετεί τη μινιμαλιστική, μοντέρνα και διεθνή σχεδιαστική φιλοσοφία των οχημάτων NEV της Geely. Το κομψό και δυναμικό αμάξωμα είναι επιμελημένο από εννέα επιμελώς σμιλευμένες καμπύλες επιφάνειες. Το εμπρόσθιο μέρος διαθέτει μια «πλωτή» σχεδιαστική γλώσσα με συνεχή λωρίδα φωτός, που εναρμονίζεται με τα πλήρους πλάτους πίσω φώτα.

Στην αξιοποίηση χώρου, το Geely Starray EM-i εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική GEA για να αξιοποιήσει τα 2.755 mm του μεταξονίου του, επιτυγχάνοντας κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χώρου 84,3%. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άπλετο χώρο για κεφάλι, ώμους, γόνατα και πόδια. Στην καμπίνα υπάρχουν 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428L, συμπληρωμένη από κρυφό κάτω δάπεδο 100L. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φορτίου φτάνει τα 2.065L, εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.

Τα καθίσματα διαθέτουν καινοτόμο εργονομικό σχεδιασμό. Τα εμπρόσθια καθίσματα χρησιμοποιούν 9-στρωματική δομή μαξιλαριού για απόλυτη άνεση, προσφέροντας την αίσθηση «μαλακής πλάτης, ελαστικού καθίσματος». Τα 3 επίπεδα αερισμού και θέρμανσης απογειώνουν την εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας αίσθηση πολυτέλειας. Η κεντρική οθόνη χρησιμοποιεί LTPS LCD τεχνολογία με 85,08% screen-to-body ratio, παρέχοντας εξαιρετικά ομαλή και λεπτομερή εικόνα. Το HUD προσφέρει απίστευτη φωτεινότητα 12.000 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα ακόμα και υπό άμεσο ηλιακό φως.

Στον ήχο, διαθέτει ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με 1000W ψηφιακό ενισχυτή, συμπληρωμένο από αποκλειστικό ηχείο στα προσκέφαλα, μοναδικό στην κατηγορία του. Παρέχει τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch, δημιουργώντας εμπειρία ήχου όπως σε επαγγελματικό κινηματογράφο.

Για έξυπνες λειτουργίες, διαθέτει camping space mode, προσαρμόζοντας έξυπνα οθόνες, μουσική και φωτισμό για απόλυτη χαλάρωση. Η ενεργοποίηση με ένα πλήκτρο ολοκληρώνει τη ρύθμιση καμπίνας σε δευτερόλεπτα και παρέχει εξωτερική τροφοδοσία για ψυχαγωγία εκτός οχήματος.

Ολοκληρωμένη προστασία για ασφαλή ταξίδια

Το Geely Starray EM-i υιοθετεί τριπλή εφεδρική διάταξη ισχύος με ηλεκτροκινητήρες P1 και P3 μαζί με τον κινητήρα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και μηδενική ανησυχία για αυτονομία.

Βασισμένο στην GEA αρχιτεκτονική, το σύστημα ασφαλείας με απομόνωση καυσίμου-ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει 8 κορυφαίες δομές ασφαλείας. Η διάχυση δυνάμεων τύπου τριφυλλιού κατευθύνει 44,5% των εμπρόσθιων δυνάμεων πλευρικά, απορροφώντας 39,7% μέσω υποπλαισίου. Η δομή κυψέλης με «6-οριζόντιες, 4-κατακόρυφες» δοκούς μεταξύ καυσίμου-ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα προστασίας 6 δακτυλίων 360° δημιουργούν απροσπέλαστο φρούριο τόσο για το ρεζερβουάρ όσο και για τη μπαταρία. Ως στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνονται επίσης 7 αερόσακοι (ενσωματωμένοι μπροστά/πίσω πλαϊνοί τύπου κουρτίνας & μεταξύ οδηγού-συνοδηγού).

Η ασφάλεια της μπαταρίας διασφαλίζεται μέσω του Geely Battery Safety System, με δομή «σάντουιτς» υποστήριξης μπαταρίας, μειωμένο βάρος 25%, αυξημένη αντοχή στη διάβρωση και με ελέγχους σε 100+ ακραίες δοκιμές σε πραγματικά σενάρια.

Στην ενεργή ασφάλεια, ενσωματώνει κάμερα υψηλής ακρίβειας με δύο ραντάρ mm-wave, προσφέροντας:

LDW (Lane Departure Warning)

CMSF (Collision Mitigation System)

LCA (Lane Change Assist)

RCW (Rear Cross-Traffic Warning)

Το 360° ενεργό σύστημα παρακολούθησης παρέχει πλήρη προστασία εμπρός, πλαγίως και πίσω, χωρίς τυφλά σημεία.

Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το Geely STARRAY EM-i παρουσιάζει εξίσου εξαιρετικές επιδόσεις. Το μοντέλο διαθέτει 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου L2 (ADAS), που περιλαμβάνουν Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Έξυπνο Cruise Control (ICC) και Ανίχνευση Τυφλού Σημείου (BSD). Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, αναγνωρίζοντας το περιβάλλον οδήγησης, προβλέποντας πιθανούς κινδύνους και προσφέροντας πολυεπίπεδη, ολοκληρωμένη προστασία σε κάθε σενάριο.

Πρόγραμμα Απόκτησης FREEDOM 100: Απόλυτη ελευθερία επιλογής

Στον κόσμο της σύγχρονης μετακίνησης, η ελευθερία επιλογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Geely μετά την επιτυχία του Geely EX5 συνεχίζει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το Plug-in Hybrid Geely Starray EM-i με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Με ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το FREEDOM αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη.

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

? FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

? FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα ή

7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες

(Η προνομιακή χρηματοδότητηση 0% και 3,9% καθώς και το Freedom Bonus, δεν ισχύουν για την έκδοση ULTRA).