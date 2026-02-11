Εντυπωσιακή πρώτη επίσημη παρουσίαση του Geely Starray EM-i

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το λανσάρισμα του νέου Geely Starray EM-i στην ελληνική αγορά, σε μια εκδήλωση υψηλής αισθητικής και εμπειρίας που πραγματοποιήθηκε στο Semeli Estate στη Νεμέα, σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε ιδανικά τον σύγχρονο, βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο χαρακτήρα του νέου μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Geely Starray EM-i, να ενημερωθούν αναλυτικά για τη φιλοσοφία και την τεχνολογία του, αλλά και να οδηγήσουν και να βιώσουν τη συνολική εμπειρία ενός καινοτόμου νέου μοντέλου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, στελέχη της GEO Mobility Hellas ανέπτυξαν το όραμα της Geely για την ελληνική αγορά και τις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης, τονίζοντας τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει οχήματα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία, ασφάλεια και προσιτή premium αίσθηση.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε:

«Στην Geely σχεδιάζουμε αυτοκίνητα που κάνουν την πρωτοποριακή τεχνολογία και την ποιοτική μετακίνηση προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους. Το Geely Starray EM-i εκφράζει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία και ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής αγοράς».

Η επιτυχία του λανσαρίσματος επιβεβαιώνει τη ανοδική πορεία της Geely στην Ελλάδα και δημιουργεί τις βάσεις για μια δυναμική πορεία του Geely Starray EM-i, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες νέες αφίξεις της κατηγορίας του.

Ως ένα ακόμη στρατηγικό παγκόσμιο μοντέλο μετά το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, το Geely Starray EM-i κατασκευάζεται εγγενώς πάνω στην πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely και λανσάρεται με το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα Super Hybrid, βραβευμένο με Guinness World Record, οδηγώντας τη νέα κατεύθυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης της ηλεκρο-υβριδικής τεχνολογίας, μέσω καινοτομίας που αλλάζει τα δεδομένα.

Στην καρδιά του Geely Starray EM-i βρίσκεται ένας κινητήρας με θερμική απόδοση 46,5%, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μαζικά παραγόμενους κινητήρες, ενώ καταγράφει εξαιρετική αποδοτικότητα: μέγιστη απόδοση κινητήρα 98,02% και συνολική απόδοση ηλεκτρικής κίνησης 92,5%.

Στην αξιοποίηση χώρου, το Geely Starray EM-i εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική GEA για να αξιοποιήσει τα 2.755 mm του μεταξονίου του, επιτυγχάνοντας κορυφαία στην κατηγορία απόδοση χώρου 84,3%. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άπλετο χώρο για κεφάλι, ώμους, γόνατα και πόδια. Στην καμπίνα υπάρχουν 33 έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428L, συμπληρωμένη από κρυφό κάτω δάπεδο 100L. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 2.065L, εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.

Τα καθίσματα διαθέτουν καινοτόμο εργονομικό σχεδιασμό, ενώ τα 3 επίπεδα αερισμού και θέρμανσης απογειώνουν την εμπειρία οδήγησης, προσφέροντας αίσθηση πολυτέλειας. Η κεντρική οθόνη χρησιμοποιεί LTPS LCD τεχνολογία με 85,08% screen-to-body ratio, παρέχοντας εξαιρετικά ομαλή και λεπτομερή εικόνα, ενώ το σύτημα Head up Display προσφέρει απίστευτη φωτεινότητα 12.000 nits, εξασφαλίζοντας καθαρή ορατότητα ακόμα και υπό άμεσο ηλιακό φως.

Στον ήχο, διαθέτει ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με 1000W ψηφιακό ενισχυτή, συμπληρωμένο από αποκλειστικό ηχείο στα προσκέφαλα, μοναδικό στην κατηγορία του. Παρέχει τέσσερις επαγγελματικές λειτουργίες ακρόασης: Share, Drive, Private και Smart Switch, δημιουργώντας εμπειρία ήχου όπως σε επαγγελματικό κινηματογράφο.

Πρόγραμμα Απόκτησης FREEDOM 100: Απόλυτη ελευθερία επιλογής

Στον κόσμο της σύγχρονης μετακίνησης, η ελευθερία επιλογής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Geely μετά την επιτυχία του Geely EX5 συνεχίζει το καινοτόμο πρόγραμμα FREEDOM 100, δίνοντας τη δυνατότητα στους 100 πρώτους κατόχους, να αποκτήσουν το Plug-in Hybrid Geely Starray EM-i με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα, από €32.990 ή με €254/μήνα. Με ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις απόκτησης, το πρόγραμμα FREEDOM 100 αντανακλά τη φιλοσοφία της Geely: προσβασιμότητα, διαφάνεια και πραγματική αξία για τον πελάτη.

Οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τις εκδόσεις PRO και TECH είναι οι ακόλουθες:

? FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely Starray EM-i σήμερα, με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000.

? FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας:

0% επιτόκιο για 60 μήνες και μόλις €254/μήνα ή

3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και δόση €397/μήνα ή

7,9% επιτόκιο από 0% προκαταβολή και έως 96 μήνες