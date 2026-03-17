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Το DENZA Z9GT ξεκινά την επανάσταση του FLASH Charging στην Ευρώπη τον Απρίλιο: “Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3”
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:37 - 17 Μαρ 2026

Το DENZA Z9GT ξεκινά την επανάσταση του FLASH Charging στην Ευρώπη τον Απρίλιο: “Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3”

Νίκος Λιβανός
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  Η DENZA, η premium μάρκα κινητικότητας του Ομίλου BYD με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, φέρνει στην Ευρώπη τη νέα ναυαρχίδα της, Z9GT, παρουσιάζοντας την τεχνολογία FLASH Charging και τη νέα αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3». Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στο Palais Garnier στο Παρίσι.

Η τεχνολογία FLASH Charging, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κίνα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της BYD, Wang Chuanfu, αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τους οδηγούς από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η τεχνολογία βασίζεται σε σημαντικές καινοτομίες σε δύο βασικούς τομείς: στη νέα γενιά σταθμού φόρτισης της BYD, ο οποίος μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά), καθώς και στη δεύτερη γενιά της εμβληματικής Blade Battery της εταιρείας. Η μπαταρία διατηρεί τα πλεονεκτήματα της χημείας φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και, χάρη στις βελτιώσεις στη μεταφορά ιόντων, προσφέρει αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα και δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης σε ευρύτερο φάσμα θερμοκρασιών, με παράλληλα αυξημένη αντοχή.

Σε πρακτικό επίπεδο, η τεχνολογία FLASH Charging εισάγει την αρχή «Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3» (Έτοιμο σε 5, Γεμάτο σε 9, Στο Κρύο Προσθέστε 3 – οι αριθμοί αναφέρονται σε λεπτά), η οποία βασίζεται στους εξαιρετικά σύντομους χρόνους φόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 10%–70% σε μόλις πέντε λεπτά («Ready», επαρκές για αρκετές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα οδήγησης) και από 10%–97% σε μόλις εννέα λεπτά («Full», πρακτικά πλήρης φόρτιση). Ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C – όπου οι ταχύτητες φόρτισης συνήθως μειώνονται – η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20%–97% σε μόλις δώδεκα λεπτά, δηλαδή μόλις τρία λεπτά περισσότερο σε σχέση με τον κανονικό χρόνο φόρτισης («Cold Add 3»).

DENZA Z9GT με Blade Battery δεύτερης γενιάς και τεχνολογία FLASH Charging

Το Z9GT είναι έτοιμο να φέρει αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες στους Ευρωπαίους πελάτες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Με σχεδίαση επηρεασμένη από την ευρωπαϊκή αισθητική και την πλατφόρμα e3 Platform, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για τη μάρκα DENZA, το shooting brake Grand Tourer αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση στην premium κατηγορία. Η προσθήκη της τεχνολογίας FLASH Charging ενισχύει περαιτέρω τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του Z9GT, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη μεγάλη αυτονομία που προσφέρει η Blade Battery των 122 kWh – έως και 800 km στην έκδοση με πίσω κίνηση. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ναυαρχίδα της DENZA δεν κάνει συμβιβασμούς στις επιδόσεις: η έκδοση με τρεις ηλεκτροκινητήρες αποδίδει πάνω από 960 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα.

Στο εσωτερικό, το Z9GT θα είναι το πρώτο όχημα στην Ευρώπη που θα προσφέρει μια εμπειρία ψυχαγωγίας εμπνευσμένη από αίθουσα όπερας, χάρη στη συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία ήχου Devialet. Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένη διάταξη ηχείων σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dolby Atmos®, τοποθετώντας τον ήχο με ακρίβεια σε όλη την καμπίνα και προσφέροντας υψηλό επίπεδο πιστότητας, καθαρότητας και διαχωρισμού. Η εμπειρία αυτή μετατρέπει το Z9GT σε έναν προηγμένο χώρο ψυχαγωγίας, φέρνοντας τους επιβάτες πιο κοντά στο περιεχόμενο που απολαμβάνουν.

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