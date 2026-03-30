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Το νέο Corsa GSE υπόσχεται συναρπαστικές, πλήρως ηλεκτρικές επιδόσεις
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:50 - 30 Μαρ 2026

Το νέο Corsa GSE υπόσχεται συναρπαστικές, πλήρως ηλεκτρικές επιδόσεις

Νίκος Λιβανός
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Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της άφιξης του νέου Opel Corsa GSE εντός του έτους, η Μάρκα με τον Κεραυνό θέτει το πλήρως ηλεκτρικό hatch της σε εντατικό πρόγραμμα δοκιμών. Το νέο μοντέλο δοκιμάστηκε πρόσφατα στο θρυλικό Nürburgring, με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομερή ρύθμιση του πλαισίου.

Το Nürburgring έχει καθιερωθεί ως μία από τις εντυπωσιακότερες και πιο απαιτητικές πίστες αγώνων στον κόσμο. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι η Opel το επέλεξε ως το ιδανικό περιβάλλον για τις τελικές ρυθμίσεις του νέου Corsa GSE, πριν από την έναρξη της παραγωγής αργότερα μέσα στη χρονιά.

Όπως αρμόζει σε ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων, το Corsa GSE θα διαθέτει σπορ πλαίσιο με ειδικά προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε γκάζι, τιμόνι και σύστημα διεύθυνσης, εναρμονισμένες με την ισχύ του. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο Nürburgring, η ομάδα εξέλιξης επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση αυτών των στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί το ιδανικό set-up για την έκδοση παραγωγής — η οποία θα αποτελεί το πιο ισχυρό Corsa που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Η πλήρως ηλεκτρική έκδοση υψηλών επιδόσεων του δημοφιλούς supermini της Opel θα κάνει την πρεμιέρα της στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (12–18 Οκτωβρίου). Με τα δυναμικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του, το Opel Corsa GSE θα ξεχωρίσει αμέσως από τον ανταγωνισμό, ενώ θα επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του και στον δρόμο, προσφέροντας συναρπαστικές επιδόσεις, δοκιμασμένες στο Nürburgring.

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