Skoda Peaq: πρώτη εικόνα από τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda

Το μεγαλύτερο μοντέλο της Skoda διευρύνει το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας στην ανώτερη κατηγορία, με έως επτά θέσεις και αυτονομία άνω των 600 km.

Η Skoda Auto θα διευρύνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026 με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S. Βασισμένο στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και παραγόμενο στη Mladá Boleslav, το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Peaq επεκτείνει την παρουσία της Skoda στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων και αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον διπλασιασμό της γκάμας των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας έως το 2026, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές στους πελάτες. Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, αυτονομία άνω των 600 km και δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης, το νέο Peaq τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο Skoda μέχρι σήμερα.

Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.010 λίτρα, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενσωματώνει σειρά καινοτομιών που ενισχύουν ουσιαστικά την εμπειρία άνεσης και καθημερινής χρήσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νέο Relax Package, το οποίο περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, υποπόδια, premium ηχοσύστημα Sonos και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο υψηλής άνεσης και χαλάρωσης.

Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο της Skoda

Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, ύψος 1,7 μέτρων και μεταξόνιο 2.965 χιλιοστών, το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο στη γκάμα της Skoda. Η έκδοση παραγωγής του Vision 7S δεν ενσωματώνει μόνο τα χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, αλλά εκφράζει και την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη εκδοχή της μέχρι σήμερα.

Σχεδιαστικά, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη γυαλιστερή μαύρη μάσκα Tech-Deck Face με λεπτά κάθετα στοιχεία και οπίσθιο φωτισμό LED, ενώ η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα εφοδιάζεται με προβολείς Full LED Matrix που ενσωματώνουν 18 μονάδες φωτισμού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ορατότητας σε όλες τις συνθήκες, χωρίς να ενοχλούνται οι άλλοι χρήστες του δρόμου. Την εικόνα του μοντέλου συμπληρώνουν οι μεγάλες, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες ζάντες αλουμινίου, σε διαστάσεις από 19 έως 21 ίντσες, καθώς και δέκα διαθέσιμες επιλογές εξωτερικού χρώματος.

Πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις εσωτερικού, έως επτά θέσεις και υψηλή καθημερινή άνεση

Με μεταξόνιο σχεδόν 3 μέτρων, το Peaq προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για τους επιβάτες της δεύτερης και της τρίτης σειράς, με άφθονο χώρο για τα πόδια και γενναιόδωρο ύψος κεφαλής. Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην πρακτικότητα και ενσωματώνει πλήθος έξυπνων λύσεων καθημερινής χρήσης.

Εκτός από την επταθέσια διάταξη, το Peaq θα διατίθεται και ως πενταθέσιο. Στην τελευταία περίπτωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 1.010 λίτρα, η μεγαλύτερη χωρητικότητα που έχει προσφερθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Η επταθέσια έκδοση προσφέρει έως 299 λίτρα χώρου αποσκευών, ενώ ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, το λεγόμενο frunk, ενισχύει περαιτέρω τη συνολική πρακτικότητα.

Το εσωτερικό θα προσφέρεται σε πέντε σχεδιαστικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Sportline. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετούνται δύο επιλογές Suite Design Selection με φινίρισμα Techtona, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που υποκαθιστά το δέρμα και διατίθεται σε μαύρο ή ανοιχτό γκρι Ceramique. Η Loft Design Selection συνδυάζει γκρι υφασμάτινη επένδυση με μαύρο Techtona στα πλαϊνά πάνελ και τα καθίσματα, ενώ η Lodge Design Selection διαθέτει γκρι υφασμάτινα καθίσματα με ανάγλυφη υφή σε συνδυασμό με πράσινη απόχρωση Techtona. Τη γκάμα ολοκληρώνει η Sportline Lounge Design Selection, η οποία συνδυάζει επένδυση Suedia με Techtona.

Όλες οι παραλλαγές διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό ατμοσφαιρικό φωτισμό και θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι με το λογότυπο Skoda. Σε όλες τις εκδόσεις χρησιμοποιείται τιμόνι δύο ακτίνων, με εξαίρεση τη Sportline που διαθέτει τιμόνι τριών ακτίνων με σύστημα Hands-Off Detection και paddles αναγεννητικής πέδησης. Επιπλέον, ορισμένες εκδόσεις δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, χωρίς χρήση υλικών ζωικής προέλευσης και με περισσότερα από 50 κιλά ανακυκλωμένων υλικών στην καμπίνα. Δερμάτινα καθίσματα θα προστεθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Νέα χαρακτηριστικά άνεσης για πιο ξεκούραστα ταξίδια και premium ηχοσύστημα Sonos

Το νέο προαιρετικό Relax Package έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία των μεγάλων διαδρομών. Περιλαμβάνει καθίσματα Relax με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια, μαξιλάρια για τα εμπρός καθίσματα, πτυσσόμενο τραπεζάκι και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας με έξι διαφορετικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα χαλάρωσης, διατάσεων και αναζωογόνησης. Το σύστημα συντονίζει παράλληλα τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό και τις λειτουργίες μασάζ των καθισμάτων. Το Relax Package θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις εσωτερικές διαμορφώσεις.

Το Peaq σηματοδοτεί επίσης μια ακόμη πρωτιά για τη Skoda, με ένα premium ηχοσύστημα που εξελίχθηκε σε στενή συνεργασία με τη Sonos. Η τεχνολογία ήχου έχει προσαρμοστεί ειδικά για χρήση στο αυτοκίνητο, προσφέροντας καθαρή αναπαραγωγή, ισορροπημένη ακουστική εμπειρία και εμβυθιστικό τρισδιάστατο ήχο.

Τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης: 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά.

Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο οδηγικής δυναμικής και άμεσες επιδόσεις. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.