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Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:24 - 30 Απρ 2026

Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo

Νίκος Λιβανός
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Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της.

Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo περνά τώρα σε ένα νέο κεφάλαιο: πλήρως επανασχεδιασμένο, ηλεκτρικό και απόλυτα προσανατολισμένο στο μέλλον. Αναπτυγμένο στο Wolfsburg, το ID. Polo συνδυάζει καθαρή σχεδίαση, γενναιόδωρους χώρους και υψηλή ποιότητα, με ελκυστική τιμή εισόδου από 24.995 ευρώ στη Γερμανία.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο θέτει νέα τεχνολογικά δεδομένα στην κατηγορία του. Προσφέρει αυτονομία WLTP³ έως 454 χλμ., το νέο Connected Travel Assist με αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών⁵, αποδοτική λειτουργία one-pedal driving και δυνατότητα vehicle-to-load, που μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα ή εξοπλισμό outdoor.

Αυτονομία έως 454 χλμ. και στάνταρ ταχεία φόρτιση DC

Το ID. Polo θα διατίθεται με νέο, αποδοτικό σύστημα κίνησης στους εμπρός τροχούς και σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW², 99 kW² και 155 kW¹. Οι εκδόσεις 85 kW² και 99 kW² θα εξοπλίζονται στάνταρ με νέα μπαταρία υψηλής τάσης LFP, λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού, καθαρής χωρητικότητας 37 kWh. Η συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC και προσφέρει αυτονομία έως 329 χλμ.³/⁴.

Η έκδοση των 155 kW¹ χρησιμοποιεί μπαταρία NMC, νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρής χωρητικότητας 52 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως 454 χλμ.³ και μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε σταθμούς φόρτισης DC.

Compact διαστάσεις, ευρυχωρία και καθημερινή πρακτικότητα

Το νέο ID. Polo έχει μήκος 4.053 χλστ., πλάτος 1.816 χλστ. και ύψος 1.530 χλστ., με μεταξόνιο 2.600 χλστ. Σε σύγκριση με το Polo με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αξιοποιεί σημαντικά καλύτερα τους διαθέσιμους χώρους χάρη στην πλατφόρμα MEB+. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 25%, από 351 σε 441 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει τα 1.240 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο συμβατικό Polo. Αυτή η επιπλέον πρακτικότητα κάνει το πενταθέσιο ID. Polo πιο ολοκληρωμένο από κάθε προκάτοχό του. Δεν περιορίζεται στην αστική χρήση, αλλά ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές ανάγκες, στις μετακινήσεις με φίλους και στις οικογενειακές διαδρομές.

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