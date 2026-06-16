Mustang Mach-E: Στο ρυθμό της ηλεκτροκίνησης

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Το εμβληματικό ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα standards της κατηγορίας.

Στη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας, η Ford εξελίσσει την Mustang Mach-E με στόχο η προηγμένη τεχνολογία να συνυπάρχει με τη σπορ οδήγηση σε απόλυτη αρμονία με την άνεση και την χρηστικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό SUV με εντυπωσιακή σχεδίαση που παραμένει πιστό τόσο στη φιλοσοφία όσο και στο απαράμιλλο DNA του εμβληματικού ονόματος Mustang, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των σύγχρονων πελατών.



Με ανάρτηση για κορυφαία σπορ συμπεριφορά και άνεση



Η ανάρτηση της ηλεκτρικής Mustang Mach-E έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει ομαλή κύλιση σε συνδυασμό με ακρίβεια, έλεγχο και σπορ αίσθηση. Εξισορροπώντας ιδανικά ανάμεσα στον δυναμισμό και την οδηγική άνεση, προσφέρει πολιτισμένη λειτουργία σε αστικό περιβάλλον, χωρίς ταυτόχρονα να στερεί από τον οδηγό την απόλαυση τόσο στον ανοιχτό δρόμο όσο και στο επαρχιακό δίκτυο.

Tα συστήματα που ξεχωρίζουν στο νέο μοντέλο είναι τα εξής:

EV Trip Planner: Έξυπνος σχεδιασμός ταξιδιού που υπολογίζει την αυτονομία και προγραμματίζει αυτόματα τις στάσεις φόρτισης.

Phone as a Key (PaaK): Το smartphone σας γίνεται το κλειδί του αυτοκινήτου μέσω του FordPass (ξεκλείδωμα, εκκίνηση, προσαρμογή προφίλ).

Νέα Έκδοση GT California Special: Μοναδικό στυλ που ξεχωρίζει, με τις νέες εντυπωσιακές αποχρώσεις Adriatic Blue-Green και Race Red.

Αντλία Θερμότητας (Heat Pump) στον Βασικό Εξοπλισμό: Μειώνει δραματικά την απώλεια αυτονομίας τον χειμώνα, εξασφαλίζοντας ζεστή καμπίνα με ελάχιστη ενέργεια.

Clear Exit Assist: Standard σύστημα ασφαλείας που προειδοποιεί τους επιβάτες για διερχόμενους ποδηλάτες, πατίνια ή πεζούς κατά την έξοδο από το σταθμευμένο όχημα.

Πακέτο Συνδεσιμότητας Ford (Connectivity Package):

Video Streaming: Παρακολουθήστε YouTube στην κεντρική οθόνη όταν είστε σταθμευμένοι.

Karaoke: Διασκέδαση για όλους τους επιβάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

5G Wi-Fi Hotspot: Σύνδεση υψηλής ταχύτητας για έως και 10 συσκευές.