Κυρανάκης: Έρχεται πλατφόρμα καταγγελιών και ηλεκτρονικός «επόπτης» για τους οδηγούς λεωφορείων

Όπως είναι ήδη γνωστό, από σήμερα (13/9) τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με σημαντικά αυστηρότερες ποινές για τους οδηγούς που παραβιάζουν τον νόμο. Τα πρόστιμα αυξάνονται αισθητά, ξεκινώντας από τα 350 ευρώ και φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 8.000 ευρώ, ενώ συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και ποινικές κυρώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100.3, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε ότι πλέον οι κλήσεις είναι ψηφιακές και δεν σβήνονται, ενώ με τον νέο ΚΟΚ οι έλεγχοι εντείνονται, τόσο από αστυνομικά κλιμάκια όσο και με τη χρήση καμερών, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εγκαθίστανται.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός ανέφερε ότι μέσα στον Σεπτέμβριο αναβαθμίζεται το πληροφοριακό σύστημα, με νέες κάμερες να προστίθενται σταδιακά κάθε μήνα, ενισχύοντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην 24ωρη λειτουργία από σήμερα των γραμμών 2 και 3 του μετρό24ωρη λειτουργία από σήμερα των γραμμών 2 και 3 του μετρό24ωρη λειτουργία από σήμερα των γραμμών 2 και 3 του μετρό, καθώς και των διαδρομών Πικροδάφνη – Σύνταγμα και Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα του τραμ, όπως και 11 επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, αποκλειστικά για τα βράδια του Σαββάτου. Όπως είπε, αυτό γίνεται γιατί οι ώρες εκείνες είναι οι πιο επικίνδυνες και θανατηφόρες για τα τροχαία ατυχήματα στην Αθήνα.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι μέχρι το 2026 το μετρό θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κυρανάκης επιβεβαίωσε επίσης πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η «Καθημερινή», αναφέροντας πως από τον Οκτώβριο στα κινητά των οδηγών λεωφορείων θα εγκατασταθεί πιλοτική εφαρμογή που θα καταγράφει όχι μόνο την εκτέλεση των βαρδιών και την τήρηση του ωραρίου, αλλά και στοιχεία οδικής συμπεριφοράς, όπως η υπερβολική ταχύτητα, οι απότομοι ελιγμοί και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Επιπλέον μέτρο ασφαλείας που προωθείται, είναι η αυτόματη ασφάλιση της καμπίνας του οδηγού στα λεωφορεία, στην περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Τέλος, ανακοίνωσε πως τις επόμενες δύο εβδομάδες θα τεθεί σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΑΣΑ, όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν παράπονα ή καταγγελίες για καθυστερήσεις, βλάβες, φθορές ή άλλα προβλήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.