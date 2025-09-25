Στις... ράγες η Levante Train

Μια νέα εταρεία, η Levante Train, που αποτελεί "γέννημα" της Levante Ferries έχει καταθέσει εναδιαφέρον για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο και δη να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς από και προς την Αρχαία Ολυμπία αλλά κι εν γένει στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται από πηγές της εταιρείας, το μεταφορικό έργο είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, στην περιοχή. Κι αυτό την ώρα που η γραμμή λειτουργεί σήμερα από την Hellenic Train χωρίς σωστές διασδυνδέσεις με την κορυαζιέρα αλλά και τα πλοία της ακτοπλοϊας που καλύπτουν γραμμές του Ιονίου κι όπου η μητρική εταιρεία έχει ηγετική παρουσία.

Μάλιστα με βάση πληροφορίες, όλη η σχετική πρετοιμασία, για ρυθμιστικά και άλλα θέματα έχει ολοκληρωθεί. Χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025 τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία (Levante Train) για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο.

«Το σύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα αλλάζει. Έχουμε μία νέα διοίκηση, κάτω από μία κοινή στέγη, και πλέον τα θέματα προχωρούν με ταχύτητα», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

ΡΑΣ: Στόχος να μπουν νέες επιχειρήσεις στην αγορά Για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων στην ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, μίλησε η Πρόεδρος της ΡΑΣ, Γεωργία Αϋφαντοπούλου. Ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που αναλαμβάνει ο ρυθμιστής, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται σε όλα τα επίπεδα, για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού δικτύου και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, που αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο. «Οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν με ασφάλεια», τόνισε, διευκρινίζοντας πως η ΡΑΣ από εδώ και μπρος θα δίνει τα πιστοποιητικά με ολιστική προσέγγιση από το πρώτο στάδιο και πολύ ενισχυμένο έλεγχο της διακινδύνευσης, ώστε η χώρα μας να ακολουθήσει με γρήγορο ρυθμό τις αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Ξεκινάμε, μετά και την αύξηση του προϋπολογισμού μας, την αναγνώριση, την παρακολούθηση, την ποσοτικοποίηση της ασφάλειας, κατά σύσταση του ERA, ολόκληρου του σιδηροδρομικού συστήματος», εξήγησε. Ενημέρωσε, ακόμη, για την πρωτοβουλία δημιουργίας ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής συμβάντων, καθώς και για την αύξηση των έκτακτων ελέγχων που διενεργούνται από τη ρυθμιστική αρχή. Στο πεδίου της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, η κυρία Αϋφαντοπούλου τόνισε πως «πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια σιδηροδρομική αγορά, στην οποία θα αναπτυσσόμαστε. Να μην είναι κρατικοδίαιτη, να δέχεται νέους παίκτες, να παρέχει διασυνδεσιμότητα και να διαθέτει χωρητικότητα». Χαρακτήρισε, δε, ως κατεπείγον ζήτημα αυτό των τελών κυκλοφορίας, που έχει γίνει συχνά στο παρελθόν πεδίο διαφωνιών. Η κα Αϋφαντοπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι «πρέπει να φτιάξουμε τέλη που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μπουν στον σιδηρόδρομο και να λειτουργήσουν. Διαφορετικά κλείνουμε την αγορά και αυτό δεν το θέλουμε». Όπως ανέφερε, μάλιστα, η ΡΑΣ έχει αποτυπώσει ήδη τις επιπτώσεις του υφιστάμενου μηχανισμού τελών στη λειτουργία της αγοράς και έχει καταθέσει πρόταση στο υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση.

PEARL: Οι σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούν να καταστούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χωρας

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PEARL, εστίασε στην τεράστια εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, καθώς πραγματοποιεί 1.400 δρομολόγια τον χρόνο, με κατά μέσο όρο δύο τρένα την ημέρα.

Όπως ανέφερε, ο αντίστοιχος ρυθμός συνεχίζεται σε χώρες των Βαλκανίων και την Κεντρική Ευρώπη και επεσήμανε ότι οι επενδύσεις σε logistics μαζί με τον τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Ως απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, έθεσε την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παναγόπουλος στο πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, καθώς βρίσκεται στο κέντρο τριών ηπείρων, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. «Ο Πειραιάς αποτελεί το πρώτο μεγάλο λιμάνι εισόδου της Ασίας στην Ευρώπη και ένα από τα σπουδαιότερα εμπορευματικά λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για συνδεση του με αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο προς την κεντρική Ευρώπη», είπε.

Επιπλέον, ανέδειξε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί στο Θριάσιο ένα εθνικό logistics hub, ενώ κάτι αντίστοιχο πρέπει να δημιουργηθεί και στη Θεσσαλονίκη. «Υποδομές, πολιτική βούληση και συνεργασία με την αγορά. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα να καταστεί εμπορευματικός κόμβος», τόνισε κλείνοντας ο επικεφαλής της PEARL.