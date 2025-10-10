ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στην αγορά αυτοκινήτου – 21.642 νέες κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.642 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.935 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 20,7%.

Μείωση 5,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Σεπτέμβριο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 13.412 έναντι 10.357 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 29,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2025, ανήλθε σε 7.172 έναντι 7.865 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,8%. Αύξηση 37,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Σεπτέμβριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέρχονται σε 6.905 έναντι 7.580 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,9%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Αύξηση 3,6% είχε παρουσιάσει το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 121.237 έναντι 116.756 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, ανήλθε σε 68.671 έναντι 66.281 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%. Αύξηση 19,6% είχε παρουσιάσει το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025 ανέρχονται σε 65.739 έναντι 63.119 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.