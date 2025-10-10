ΕΛΣΤΑΤ: «Φρένο» στη βιομηχανία – Υποχώρηση 2,9% στην παραγωγή τον Αύγουστο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2025, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 0,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 4,1%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση ενώ ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Αυγούστου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Αυγούστου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Αυγούστου 2025

Ι. Σύγκριση Αυγούστου 2025 με Αύγουστο 2024

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,9% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 8,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 6,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 0,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

Στην μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών. Από την αύξηση: • Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2025 κατά 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 3,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από την αύξηση:

• Κατά 0,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 3,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IIΙ. Σύγκριση Αυγούστου 2025 με Ιούλιο 2025

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,1% τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

• Κατά 9,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 3,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 2,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά των εποχικά διορθωμένων δεικτών επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, οι εποχικά διορθωμένες σειρές διαφέρουν από τις αντίστοιχες που δημοσιεύτηκαν στην προηγούμενη Ανακοίνωση. Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν την εξέλιξη του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Κύριων Ομάδων Βιομηχανικών Κλάδων, καθώς και την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και των Δεικτών των Τομέων της Βιομηχανίας.