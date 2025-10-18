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Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για επέκταση σε Ελληνικό και Γλυφάδα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:59 - 18 Οκτ 2025

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για επέκταση σε Ελληνικό και Γλυφάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι σχεδιασμοί και για τις επόμενες επεκτάσεις του δικτύου.

Τα έργα κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, καθώς οι δύο μετροπόντικες έχουν προχωρήσει σημαντικά στην διάνοιξη των σηράγγων από το Γαλάτσι και το Γουδή, οι οποίες θα συναντηθούν στον σταθμό του Ευαγγελισμού. Η διάνοιξη της σήραγγας από το Γουδή προς τον Ευαγγελισμό εξελίσσεται ταχύτερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2025 ή αρχές του 2026. Από την άλλη, ο μετροπόντικας που κατευθύνεται από το Γαλάτσι υπολογίζεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό στα τέλη του 2026 ή αρχές του 2027.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας, ανέφερε πρόσφατα ότι η επόμενη προτεραιότητα είναι η επέκταση της γραμμής 2 από τον σταθμό της Ανθούπολης στην οδό Θηβών στο Περιστέρι, προς τον Άγιο Νικόλαο στο Ίλιον, με τρεις νέους σταθμούς: Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος. Στο μέλλον, η γραμμή αυτή προγραμματίζεται να επεκταθεί μέχρι τις Αχαρνές και να συνδεθεί με το δίκτυο του προαστιακού. Πρόκειται για ένα έργο που έχει μεγάλη ζήτηση από τους κατοίκους των Αχαρνών, του Καματερού και άλλων γύρω περιοχών, με τις τοπικές αρχές να το έχουν θέσει σε υψηλή προτεραιότητα. Επίσης, προχωρά ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι μετά το Ίλιον, επόμενη προτεραιότητα είναι η επέκταση του δικτύου προς την Γλυφάδα και το Ελληνικό, περιοχές όπου αναπτύσσεται ένας νέος πολεοδομικός χώρος. Οι μελέτες για αυτές τις επεκτάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ταυτόχρονα, μελετάται και η επέκταση της γραμμής 4 σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση θα συνδέει το Γουδή με τη Λεωφόρο Κηφισίας, φτάνοντας μέχρι τη Λυκόβρυση και τα Μελίσσια, ενώ η άλλη θα ξεκινά από το Γαλάτσι και θα καταλήγει κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Ο κ. Κουρέτας ανέφερε ότι ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση αυτών των έργων μπορεί να φτάσει από πέντε έως δέκα χρόνια, με κάποιες επεκτάσεις να απαιτούν ακόμη περισσότερο χρόνο. Εξήγησε ότι τα έργα του μετρό είναι σύνθετα και απαιτούν πολλές φάσεις μελετών πριν από την υλοποίησή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλή ποιότητα των μελετών, τη σωστή επίβλεψη και την άμεση επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν.

Ο κ. Κουρέτας, καθώς και οι συγκοινωνιολόγοι, επισημαίνουν τη σημαντικότητα της ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα, με προτεραιότητα στην Αθήνα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

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