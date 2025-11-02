Χρηστίδης: Πού πήγαν τα €250 εκατ. που έδωσε η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ;
Πολιτική
18:00 - 02 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Απαντήσεις για το που πήγαν τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ, ζήτησε την Κυριακή (2/11) ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

«Ο κ. Πιερρακάκης, ως αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από πέντε χρόνια, είχε εξαγγείλει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, στα οποία έδωσε προίκα 250 εκατομμύρια ευρώ, με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια. Θέλω, λοιπόν, να μάθω εκτός από τα 120 εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε εθελούσιες για να φύγει προσωπικό, τι έγιναν τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια, που είναι;», διερωτήθηκε.

Υποστήριξε, δε, ότι η τρίμηνη αναστολή κλεισίματος κάποιων καταστημάτων δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, αλλά το επιμηκύνει.

«Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ έχουν ένα συμβολισμό, αλλά έχουν και μια ουσία. Η ουσία τους είναι η εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πέρα και πάνω από στρατηγικές που έχουν να κάνουν μόνο με το κέρδος», σημείωσε.

Ως προς αυτό, επέκρινε την απόφαση να μπει λουκέτο στα καταστήματα, λέγοντας: «Πληρώνει ο ελληνικός λαός και το καράβι που βάζει τρεις ανθρώπους και πάει στην άγονη γραμμή. Τι να κάνουμε, να το κλείσουμε και αυτό δηλαδή; Δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός εθνικού χαρακτήρα; Έτσι κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν τα ΑΤΜ, κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν τα Κέντρα υγείας. Τι θα κάνουμε δηλαδή μετά; Πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και την ερημοποίηση της περιφέρειας;».

Υπενθύμισε, ακόμη, το σχέδιο ανασυγκρότησης των ΕΛΤΑ που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1998, και το οποίο «άφησε τα ΕΛΤΑ, το 2004, με τεράστια κερδοφορία και με την καλύτερη ταχυδρομική υπηρεσία της Ευρώπης. Επομένως μην τα παρουσιάζουμε όλα ως φυσικό φαινόμενο. Εδώ πρέπει να απολογηθεί αυτή η κυβέρνηση για το τι δεν έχει πάει καλά με βάση τον σχεδιασμό της. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά μια μέρα ο διευθύνων σύμβουλος και να λέει ότι πρέπει να κλείσουμε 204 καταστήματα ζητήματα, επειδή κάποια από αυτά μπαίνουν μέσα».

Αναφέρθηκε, τέλος, στον προσυνεδριακό διάλογο που επίκειται να ξεκινήσει για το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη «να μην είναι ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικών συσχετισμών αλλά ένα άνοιγμα στην κοινωνία».

«Όλοι μας στον δημόσιο διάλογο και με αφορμή την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, πρέπει να ακούσουμε την ευαγγελική ρήση για καταλλαγή και αγάπη. Να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε όλοι δεσμευμένοι να συμφωνούμε, ότι υπάρχουν αντιπαλότητες, υπάρχουν άλλα επιχειρήματα, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, αλλά όλο αυτό πρέπει να έχει ένα όριο, γιατί υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον και όχι ο καθένας τον εαυτό του», κατέληξε.

