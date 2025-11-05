ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει έναν μήνα λόγω της επέκτασης προς Καλαμαριά - Ταχιάος: Αναγκαίο για την ασφάλεια
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:29 - 05 Νοε 2025

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει έναν μήνα λόγω της επέκτασης προς Καλαμαριά - Ταχιάος: Αναγκαίο για την ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κλείνει προσωρινά από τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα, το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου ώστε να εκτελεστούν δοκιμαστικά δρομολόγια για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Ενόψει του προσωρινού κλεισίματος του Μετρό, ο ΟΑΣΘ και η Τροχαία Θεσσαλονίκης διαμορφώνουν «κοινό μέτωπο» για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με τη νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1 και η ενίσχυση τριών ακόμη γραμμών του οργανισμού με επιπλέον λεωφορεία και αυξημένη συχνότητα.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΑΣΘ, εκτός από τη δημιουργία της Μ1, ο οργανισμός θα ενισχύσει με επιπλέον λεωφορεία τρεις γραμμές και συγκεκριμένα:

  1. τη γραμμή 3, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,
  2. την 31, που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ, και
  3. την 39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Ταχιάος: Αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του Μετρό η προσωρινή διακοπή λειτουργίας - Θα χρειαστεί και δεύτερη διακοπή

Αναγκαία χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος την προσωρινή διακοπή του Μετρό Θεσσαλονίκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι γίνεται προκειμένου το σύστημα να παραδοθεί στους πολίτες απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Όπως τόνισε, το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό της Αθήνας, καθώς λειτουργεί χωρίς οδηγό, ως ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Εξήγησε πως προκειμένου να λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια και για να ενσωματωθεί σε αυτό και η επέκταση της Καλαμαριάς, απαιτείται η πλήρης συμβατότητα όλων των συστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι έξι επιμέρους συμβάσεις πρέπει να «δέσουν» μεταξύ τους και παράλληλα, τα 15 νέα τρένα που θα συνδεθούν με το δίκτυο, να δοκιμαστούν στην υπάρχουσα και στη νέα γραμμή και να διανύσουν τουλάχιστον 10.000 χιλιόμετρα το καθένα.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, το δίκτυο θα πιστοποιηθεί εκ νέου από έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης συστημάτων και διαδικασιών, το οποίο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «θα βεβαιώσει και την ορθή εγκατάσταση των συστημάτων και την ορθή λειτουργία των τρένων και βεβαίως και των διαδικασιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές».

Όπως είπε ο κ. Ταχιάος, ήδη το Μετρό έχει εκτελέσει πάνω από 1.780.000 συρμοχιλιόμετρα, εκ των οποίων πάνω από 1,5 εκατομμύριο ήταν σε εμπορικές διαδρομές, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη συμβολή του στην καθημερινότητα της πόλης. Ανέφερε ακόμα ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε όλες τις πόλεις που διαθέτουν αυτόματο μετρό, όπως η Κοπεγχάγη και το Μιλάνο, όπου επίσης απαιτήθηκαν προσωρινές διακοπές λειτουργίας, πριν από την πλήρη μετάβαση στο νέο σύστημα.

«Παραδίδουμε το Μετρό, όταν αυτό θα είναι απολύτως ασφαλές για τους πολίτες και απολύτως λειτουργικό», δήλωσε ο Υφυπουργός. Συμπλήρωσε ότι το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, προσθέτοντας ότι πριν από αυτήν, θα χρειαστεί και μία δεύτερη διακοπή προκειμένου να γίνουν οι πιστοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η λειτουργία του Μετρό έχει αλλάξει την πόλη της Θεσσαλονίκης: «Είμαστε συνεπείς, παραδίδουμε στην πόλη ένα Μετρό για το οποίο είμαστε περήφανοι, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουμε και στην επέκτασή του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από τα τέλη Μαΐου για δεκαπέντε ημέρες για την ενοποίηση με την επέκταση Καλαμαριάς

Μετρό Θεσσαλονίκης: Την Άνοιξη του 2026 η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Την Άνοιξη του 2026 η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά

Κλείνει ξανά για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης
Ειδήσεις

Κλείνει ξανά για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης

Ταχιάος: Η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια για να ανανεώσει και να συντηρήσει τις υποδομές της
Ειδήσεις

Ταχιάος: Η Ελλάδα χρειάζεται ιδιωτικά κεφάλαια για να ανανεώσει και να συντηρήσει τις υποδομές της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απορρίπτει ξανά την πρόταση του Ιράν και κάνει... restart στον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ