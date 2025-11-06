Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ διαψεύδει εμπλοκή στην κράτηση ρωσικού δεξαμενόπλοιου
Ναυτιλία
21:05 - 06 Νοε 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιονδήποτε ρόλο στην κράτηση του ρωσικού δεξαμενόπλοιου Dignity, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Σουέζ εδώ και περίπου δύο μήνες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά αποκλειστικά ιδιωτική νομική διαφορά και δεν σχετίζεται με ενέργειες της ίδιας της Αρχής.

Το Dignity, που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Argo Tanker Group, βρίσκεται υπό αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για συμμετοχή στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου και παραβίαση του μηχανισμού ανώτατης τιμής του G7. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Αρχή, η κράτησή του δεν προέκυψε λόγω των κυρώσεων, αλλά λόγω οικονομικής διένεξης.

Η Αρχή αναφέρει ότι η διαφορά αφορά την εταιρεία Sphinx Shipping Agency, η οποία διεκδικεί ανεξόφλητες οφειλές από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το Οικονομικό Δικαστήριο του Ισμαηλίου εξέδωσε απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης και διέταξε τη συνέχιση της κράτησης του πλοίου έως ότου οι οφειλές εξοφληθούν πλήρως.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση του πληρώματος έχει επιδεινωθεί. Οι 22 Ρώσοι ναυτικοί υπέβαλαν επίσημη καταγγελία τον Οκτώβριο ζητώντας δεδουλευμένα τουλάχιστον τριών μηνών.

Το Ρωσικό Σωματείο Ναυτικών (SUR), που παρενέβη υπέρ τους, εξέφρασε ανησυχίες ότι το πλοίο αντιμετωπίζει έλλειψη καυσίμων και λιπαντικών, προειδοποιώντας για κινδύνους στην ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία του πλοίου. Είναι η δεύτερη παρέμβαση του σωματείου μετά τον Αύγουστο, όταν είχε εξασφαλιστεί πληρωμή περίπου 130.000 δολαρίων προς το πλήρωμα.

Η Αρχή της Διώρυγας κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να επαληθεύουν τις πληροφορίες τους και να μην αναπαράγουν ανακριβείς αναφορές που προκαλούν σύγχυση, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαμάχη μεταξύ του πράκτορα του πλοίου και της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 21:37
