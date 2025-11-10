«ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025»: Άσκηση Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου στον ΑΘΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:08 - 10 Νοε 2025

Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενόψει της χειμερινής περιόδου, η Νέα Οδός πραγματοποιεί Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Αποχιονισμού Χειμερινής Περιόδου, με την ονομασία «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025», στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου από τις 22:00 έως και τις 02:00 της επόμενης, θα ισχύει αποκλεισμός δεξιού κλάδου κυκλοφορίας (προς Λαμία) από το 37,2ο έως το 44,13ο χλμ. (Α/Κ Μαρκοπούλου έως Α/Κ Μαλακάσας).

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Για το διάστημα της εκτροπής θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον μετωπικό σταθμό Διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ ο πλευρικός σταθμός Διοδίων Μαλακάσας θα λειτουργεί με ελεύθερη διέλευση.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

