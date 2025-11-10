Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί - Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση
14:50 - 10 Νοε 2025

Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί - Θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αποφυλακίζεται έπειτα από 20 ημέρες στη φυλακή. Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε τη Δευτέρα (10/11) ότι μπορεί να απελευθερωθεί μέχρι η υπόθεσή του να εκδικαστεί στο εφετείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για τη συμμετοχή του σε σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια από τη Λιβύη, σε αντάλλαγμα για διπλωματικές ευνοϊκές χειρονομίες.

Μιλώντας στο δικαστήριο τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε ότι οι 20 ημέρες του στη φυλακή ήταν «πολύ δύσκολες».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να αφεθεί ο Σαρκοζί ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο, με περιορισμούς σχετικά με το ποιον μπορεί να επικοινωνεί.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, πίεσης ή συμπαιγνίας», καθιστώντας «τη συνέχιση της κράτησης μη δικαιολογημένη» ωστόσο, θα υπόκειται σε ορισμένους αυστηρούς όρους. Συγκεκριμένα, θα απαγορευτεί στον πρώην πρόεδρο να συνομιλεί με οποιοδήποτε υπουργό της δικαιοσύνης και με άλλους κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση της Λιβύης ενώ επίσης του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, σύμφωνα με το France Info.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 14:58
