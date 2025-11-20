ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα
Πολιτική
14:04 - 20 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ταυτίζονται με την αντίληψή μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και κυρίως να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην υπόλοιπη Ελλάδα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή και Αγροδιατροφή: Προσαρμογή, Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα» που διοργανώθηκε με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και μέλλον για τις επόμενες γενιές, εάν δεν δημιουργήσουμε έναν καινοτόμο, πλούσιο, αποτελεσματικό, εξωστρεφή πρωτογενή τομέα, με πρωταγωνίστρια την αγροδιατροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, δέκα νέες γυναίκες απ’ όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, αναδεικνύοντας πως η γνώση, η καινοτομία και η ενδυνάμωση των γυναικών μπορούν να διαμορφώσουν έναν αγροδιατροφικό τομέα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και ισότιμο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στον χώρο της εκδήλωσης και εντυπωσιάστηκε από τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν νέες γυναίκες. Τη δημιουργία προϊόντων όπως μπύρα γλουτένης «made in greece», την καλλιέργεια στο σπίτι που βασίζεται στη «συνεργασία» ψαριών και φυτών, όπου δημιουργείται μια βιώσιμη, κυκλική διαδικασία παραγωγής - η ενυδρειοπονία. Όπως επίσης τη δημιουργία ενός λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, ικανού να εκτιμά την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές.

Υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας, ώστε οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους, να μπορούν να τα κάνουν πράξη και εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Μάλιστα, ανέφερε πως «έχουμε δημιουργήσει από κοινού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, το οποίο θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 4 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Πιστεύω θα έχει την αξία του και τα δικά του αποτελέσματα, αλλά θα μπορέσει να λειτουργήσει και σαν ένα παράδειγμα για να επεκταθεί σε όλη τη χώρα και να αποτυπώσει μια νέα δημιουργική σχέση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και μάλιστα την οικονομία του πρωτογενούς τομέα».

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «το μυαλό και τα αυτιά μας είναι πάντοτε ανοιχτά σε ανθρώπους που φέρνουν καινοτόμες προτάσεις και ιδέες. Τις υποστηρίζουμε για να γίνονται πράξη στην παραγωγική διαδικασία και να αποτυπώνουν το τι μπορούν να πετύχουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρότερο πλαίσιο και ενισχυμένη αστυνόμευση για τερματισμό των άσκοπων πυροβολισμών στην Κρήτη
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Αυστηρότερο πλαίσιο και ενισχυμένη αστυνόμευση για τερματισμό των άσκοπων πυροβολισμών στην Κρήτη

Διασταυρούμενα πυρά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον «Φραπέ»: Αιχμές Μαρινάκη για δημιουργία εντυπώσεων – «Καρφιά» Τσουκαλά για συγκάλυψη
Πολιτική

Διασταυρούμενα πυρά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τον «Φραπέ»: Αιχμές Μαρινάκη για δημιουργία εντυπώσεων – «Καρφιά» Τσουκαλά για συγκάλυψη

Γεραπετρίτης: Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την εκεχειρία στην Ουκρανία για να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean
Πολιτική

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης
Πολιτική

Στην επίσημη εκδήλωση για τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το CERN ο Καλαφάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 15:55

Ρεκόρ για τις αμυντικές εξαγωγές του Ισραήλ: Στα 19,2 δισ. δολάρια το 2025

Υγεία
02/06/2026 - 15:53

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Πολιτική
02/06/2026 - 15:43

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόταση αρχειοθέτησης για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 15:31

Όμιλος AVAX: Πιστοποίηση BIM από την TUV NORD Ελλάδας

Πολιτική
02/06/2026 - 15:27

Παραστατίδης: Οι προβλέψεις για το τέλος του ΠΑΣΟΚ θα πάνε «κουβά» – Πορευόμαστε αυτόνομα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 15:24

Safe Bulkers: Πρώτη ναυτιλιακή που εισάγεται στην Euronext Athens - Στα 580 εκατ. ευρώ η αποτίμηση

Πολιτική
02/06/2026 - 15:10

Χατζηδάκης: Η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της ναυτιλίας με την κεφαλαιαγορά

Πολιτική
02/06/2026 - 15:05

Σακελλαρίδης κατά ΕΛΑΣ: Mέχρι τώρα έχουν ακουστεί «γενικόλογες διακηρύξεις και ωραία λόγια»

Υγεία
02/06/2026 - 15:00

Χάπι για τον καρκίνο του παγκρέατος; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:53

Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι

Ειδήσεις
02/06/2026 - 14:47

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/06/2026 - 14:40

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου

Πολιτική
02/06/2026 - 14:30

Σκιά ευρωπαϊκής έρευνας πάνω από τις ελληνικές μεταναστευτικές δομές

Φορολογία
02/06/2026 - 14:29

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα σε μετρητά εντοπίστηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υγεία
02/06/2026 - 14:04

ΠΟΥ: 321 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στο Κονγκό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/06/2026 - 14:01

Το νέο Opel Astra έφτασε και είναι διαθέσιμο για παραγγελία

Νομίσματα
02/06/2026 - 13:54

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto – Το Bitcoin σε χαμηλό δύο μηνών

Πολιτική
02/06/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: Ο κ. Ντίλιαν «δείχνει» ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ για τις υποκλοπές

Εμπορεύματα
02/06/2026 - 13:45

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:35

BofA: Οι εισροές στα credit funds τροφοδοτούν το ράλι στις αγορές

Οικονομία
02/06/2026 - 13:29

ΤτΕ: Διπλό σήμα από τις τράπεζες – Πτώση στις ιδιωτικές καταθέσεις και επιβράδυνση της χρηματοδότησης

Ειδήσεις
02/06/2026 - 13:23

Σαρωνικός: Απόφαση καθορισμού των ορίων των κατοικημένων παραλιακών περιοχών 

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Μανιάτης στον επίτροπο ενέργειας: Εισηγούμαι τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αποθήκευσης - Όχι στην πυρηνική ενέργεια

Πολιτική
02/06/2026 - 13:18

Διαμαντοπούλου: «Οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ αποτέλεσμα» – Αποστάσεις από σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα

Πολιτική
02/06/2026 - 13:04

Κατατίθεται σήμερα (2/6) η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Για «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων μιλά ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
02/06/2026 - 12:53

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: 80% οι πιθανότητες εμφάνισης ενός επεισοδίου «Ελ Νίνιο» το καλοκαίρι

Πολιτική
02/06/2026 - 12:47

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου

Magazino
02/06/2026 - 12:42

Τι συνέβη στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 12:40

Περιστέρης: Η ανατροπή δεδομένων δεκαετιών απαιτεί ανθεκτικές υποδομές

Οικονομία
02/06/2026 - 12:40

«Ξέφυγε» στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ