ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22:57 - 23 Δεκ 2025

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ορισμένες μικρές αλλαγές θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία θα κινούνται με το πρόγραμμα που ισχύει για Κυριακές και αργίες, κάτι που σημαίνει ότι τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά σε σχέση με τις καθημερινές.

Παράλληλα, πέρα από το εορταστικό ωράριο, από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου τίθενται σε ισχύ προσωρινές αλλαγές σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές, εξαιτίας τεχνικών παρεμβάσεων αλλά και προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις:

  • Κέντρο Αθήνας – Αεροδρόμιο (Τρίτη 23/12): Οι γραμμές 400 και Χ95 θα λειτουργήσουν με προσωρινές αλλαγές από τη 01:00 έως τις 05:00.
  • Ελευσίνα (Τρίτη 23/12): Η γραμμή 862 θα ακολουθήσει διαφοροποιημένη διαδρομή από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω έργων στην οδό Θείρων.
  • Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (25/12): Προβλέπεται προσωρινή τροποποίηση στη γραμμή 704 από τις 11:00 έως τις 14:00.
  • Πειραιάς (25/12 και 27/12): Η γραμμή 826 θα παρουσιάσει αλλαγές από τις 07:00 έως τις 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα ενισχυθεί η συχνότητα των δρομολογίων, με την προσθήκη έως και τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις τρεις γραμμές του Μετρό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα το επιβατικό κοινό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά
Ειδήσεις

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά με το «#DoItLikeAthens»

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη
Ειδήσεις

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης – Πάνω από €400.000 ζημιά στον ΕΟΠΥΥ
Ειδήσεις

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης – Πάνω από €400.000 ζημιά στον ΕΟΠΥΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ