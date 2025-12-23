Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τα Χριστούγεννα

Με ορισμένες μικρές αλλαγές θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία θα κινούνται με το πρόγραμμα που ισχύει για Κυριακές και αργίες, κάτι που σημαίνει ότι τα δρομολόγια θα είναι πιο αραιά σε σχέση με τις καθημερινές.

Παράλληλα, πέρα από το εορταστικό ωράριο, από σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου τίθενται σε ισχύ προσωρινές αλλαγές σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές, εξαιτίας τεχνικών παρεμβάσεων αλλά και προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις:

Κέντρο Αθήνας – Αεροδρόμιο (Τρίτη 23/12): Οι γραμμές 400 και Χ95 θα λειτουργήσουν με προσωρινές αλλαγές από τη 01:00 έως τις 05:00.

Ελευσίνα (Τρίτη 23/12): Η γραμμή 862 θα ακολουθήσει διαφοροποιημένη διαδρομή από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω έργων στην οδό Θείρων.

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (25/12): Προβλέπεται προσωρινή τροποποίηση στη γραμμή 704 από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς (25/12 και 27/12): Η γραμμή 826 θα παρουσιάσει αλλαγές από τις 07:00 έως τις 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα ενισχυθεί η συχνότητα των δρομολογίων, με την προσθήκη έως και τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις τρεις γραμμές του Μετρό, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα το επιβατικό κοινό.