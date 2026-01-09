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Δημοπρατούνται οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων σε Μύκονο, Πάρο και Σύρο - Έργο 194,9 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις
11:00 - 09 Ιαν 2026

Δημοπρατούνται οι μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων σε Μύκονο, Πάρο και Σύρο - Έργο 194,9 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Τη δημοπράτηση του έργου των Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Μύκονο, Πάρο και Σύρο ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Γιώργος Χατζημάρκος, κάνοντας λόγο για το κλείσιμο ενός «δημιουργικού κύκλου σκληρής δουλειάς τριών ετών» και για μια ιστορική στιγμή για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, με έργο προϋπολογισμού 194,9 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται η λίστα των δημοπρατήσεων των βαρέων περιβαλλοντικών υποδομών στα νησιά, έπειτα από δεκάδες τεχνικά έργα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων και αμέτρητες ώρες εργασίας ανθρώπων που εργάστηκαν μακριά από τη δημοσιότητα. «Δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος στέκεται ιδιαίτερα στον ρόλο του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενός οργανισμού που –όπως τονίζει– «συκοφαντήθηκε όσο κανένας άλλος», αλλά απάντησε με έργο και απτά αποτελέσματα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι, παρά το γεγονός πως για δύο ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε με έναν μόνο εργαζόμενο, ο ΦοΔΣΑ προχώρησε και σήμερα παραδίδει στις επόμενες γενιές τις πιο σύγχρονες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στα νησιά. Αναφορά γίνεται και στη χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλη Γραφάκου, καθώς και των Δημάρχων Μυκόνου, Πάρου και Σύρου. Ο Περιφερειάρχης ευχαριστεί τον κ. Γραφάκο για τη «σχεδόν καθημερινή συνεργασία των τελευταίων ετών», που –όπως σημειώνει– μετέφρασε τη θεσμική συνεργασία σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τα νησιά, αλλά και τους τρεις Δημάρχους για το παράδειγμα υπευθυνότητας και συνεργασίας που δίνουν στην πράξη.

Στο πολιτικό μήνυμα της ανάρτησης, ο Γιώργος Χατζημάρκος τονίζει ότι για τον ίδιο και τη διοίκηση της Περιφέρειας το περιβάλλον «δεν είναι πεδίο κομματικών σκοπιμοτήτων, ούτε όχημα ιδεοληψιών», αλλά χρέος και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «το ψέμα, ο λαϊκισμός και το “πολιτικό κόστος” δεν μπορούν να μας κρατούν άλλο στάσιμους και μίζερους».

Η ανάρτηση κλείνει με μια σαφή πολιτική δήλωση: κάποιοι δεν λυγίζουν και δεν λαϊκίζουν. Από «μαύρο πρόβατο», το Νότιο Αιγαίο –όπως επισημαίνεται– μετατρέπεται σε φορέα τεχνογνωσίας, παραδίδοντας έργα με διάρκεια, θεσμικό αποτύπωμα και ξεκάθαρο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

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