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Κυρανάκης: Επένδυση €25 εκατ. στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για το Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:59 - 02 Φεβ 2026

Κυρανάκης: Επένδυση €25 εκατ. στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για το Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα εποχή για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και τη βιομηχανική παραγωγή ανοίγει με την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής ONEX και της κορεατικής Sung Shin Rolling Stock Technology Ltd., με στόχο τη δημιουργία του «Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η επένδυση προβλέπεται να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ, θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας και θα εισαγάγει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην επισκευή και συμπαραγωγή τρένων. Παράλληλα, το έργο θα συνδεθεί στρατηγικά με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, ενισχύοντας τον σιδηροδρομικό διάδρομο μεταφορών.

Η εκδήλωση παρουσίασης πραγματοποιήθηκε παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κυβερνητικών στελεχών και της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της επένδυσης. Ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την ημέρα ως «πραγματικά πολύ σημαντική» για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, σημειώνοντας ότι η επένδυση φέρνει ουσιαστική αλλαγή μοντέλου και ανάταξη ενός τομέα που τα τελευταία χρόνια έχει «πλήξει βαθιά την ελληνική κοινωνία».

Αλυσίδα θετικών εξελίξεων στον σιδηρόδρομο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι η σημερινή συμφωνία προστίθεται σε μια σειρά θετικών εξελίξεων για τον σιδηρόδρομο, μεταξύ των οποίων η ιστορική συμφωνία με τη Ferrovie dello Stato, που φέρνει νέα τρένα μετά από είκοσι χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο δοκιμαστικό τρένο, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με ομολόγους στη Σόφια για την προώθηση του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα με ευρωπαϊκή και γεωστρατηγική σημασία.

«Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα μπαίνει στον τομέα της τρενοεπισκευής και της συμπαραγωγής τροχαίου υλικού», ανέφερε ο Κ. Κυρανάκης, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πάνου Ξενοκώστα και της συνεργασίας ONEX-SSRST. Η επένδυση αξιοποιεί εγκαταστάσεις που παρέμεναν ανενεργές πάνω από 30 χρόνια, ενώ η ανακαίνιση του γερασμένου στόλου θα βελτιώσει άμεσα την αξιοπιστία των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Γεωπολιτικό αποτύπωμα και τεχνολογία «Made in USA»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε τη σημασία της σιδηροδρομικής σύνδεσης των ναυπηγείων με το Θριάσιο Πεδίο, δίνοντας αναπτυξιακή και γεωστρατηγική διάσταση στην επένδυση, και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους, λέγοντας ότι «η ανάπτυξη δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με μέταλλο, βάρδιες και ιδρώτα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες ο ελληνικός σιδηρόδρομος θα αποκτήσει νέο σύστημα αμερικανικής τεχνολογίας, ικανό να εντοπίζει τη γεωγραφική θέση των συρμών με ακρίβεια λίγων εκατοστών. Η συνδυαστική δράση της τεχνολογίας και της νέας επένδυσης ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο και θέτει γερά θεμέλια για την αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας τροχαίου υλικού.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την επιστροφή της Ελλάδας στον τομέα της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, ενσωματώνοντας διεθνή τεχνογνωσία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αξιοποιώντας ανενεργές υποδομές, ενώ παράλληλα δίνει γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στη χώρα.

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