Περιπέτεια στον Οδοντωτό: 77 επιβάτες ακινητοποιημένοι για ώρες λόγω βλάβης
17:05 - 11 Φεβ 2026

Περιπέτεια στον Οδοντωτό: 77 επιβάτες ακινητοποιημένοι για ώρες λόγω βλάβης

Reporter.gr Newsroom
Ταλαιπωρία για 77 επιβάτες του Οδωντωτού που έμειναν ακινητοποιημένοι για τρεις ώρες λόγω βλάβης.  

Αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό) παρουσίασε βλάβη κατά τη διαδρομή και ακινητοποιήθηκε κοντά στα Νιάματα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Έπειτα από ώρες ταλαιπωρίας οι 77 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Διακοπτό και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον αρχικό τους προορισμό, τα Καλάβρυτα. Στους επιβάτες προσφέρθηκαν νερά και αναψυκτικά, ενώ με έκτακτη απόφαση της διοίκησης, θα επιστραφεί το 100% της αξίας του εισιτηρίου σε όλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 19:42
