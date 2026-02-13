Οδοντωτός: Καταργούνται την Παρασκευή 13/2 δρομολόγια λόγω κατολίσθησης - Ανακοίνωση Hellenic Train

Eιδικότερα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:
- 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
- 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.