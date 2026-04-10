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Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς το Πάσχα – Αναλυτικά τα δρομολόγια
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:40 - 10 Απρ 2026

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς το Πάσχα – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Reporter.gr Newsroom
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Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο (10-11 Απριλίου 2026).  

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μ. Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς - Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
  • από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.
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