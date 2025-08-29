Συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus

Σύμφωνα με τον κυπριακό περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο του 1997, την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα. Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.
Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας σε Eurobank Limited. Η νέα επωνυμία εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση.