Γεραπετρίτης για Ουκρανία: Προσώρας δεν τίθεται ζήτημα στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας

Ιστορική χαρακτήρισε τη χθεσινή (13/10) Σύνοδο για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως «και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν απελευθερωθεί οι επί δύο χρόνια κρατούμενοι-όμηροι αποτελεί μία νίκη της λογικής, αποτελεί μία νίκη του δικαίου».

Μιλώντας σήμερα, Τρίτη (14/10), στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι επόμενο βήμα μετά την υπογραφή της συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί η διατήρηση της ειρήνης και η μετάβαση στη δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή αποχώρηση στρατευμάτων και τη δημιουργία νέας διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή.

«Έτσι θα οδηγηθούμε στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στην περιοχή, το οποίο θα μπορεί να συμβιώνει βιώσιμα σε συνθήκες ασφάλειας με το Ισραήλ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας και ισχυρός διπλωματικός παίκτης

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα διατηρεί ισχυρό διπλωματικό και διεθνές αποτύπωμα, λειτουργώντας ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

«Εμείς μεριμνούμε έτσι ώστε η Ελλάδα να διατηρεί ένα ισχυρό διπλωματικό και διεθνές αποτύπωμα, να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσμο, να έχει μεγάλες στρατηγικές συμμαχίες με όλους τους διεθνείς δρώντες, έτσι ώστε να μην απαιτείται οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση για την επίλυση των θεμάτων μας», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή που ανέδειξε τη διπλωματική εμβέλεια της Ελλάδας.

«Η χώρα μας είναι στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, αλλά έχει και άριστες σχέσεις με όλα τα αραβικά κράτη, περιλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο ίδιος θα έχει συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα στο ανθρωπιστικό έργο και την ανοικοδόμηση της Γάζας, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα θα είναι παρούσα τόσο στο κεφάλαιο το ανθρωπιστικό, δηλαδή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όσο και στην επόμενη μέρα της Γάζας».

Δεν τίθεται ζήτημα στρατιωτικής συμμετοχής στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι «προσώρας δεν τίθεται ζήτημα στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας», τονίζοντας: «Η χώρα μας έχει ταχθεί εξαρχής υπέρ της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ήταν μία επιλογή ευθύνης για τη χώρα μας».

Υπογράμμισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε ανθρωπιστικό και διπλωματικό επίπεδο, ενώ επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν οι προϋποθέσεις για ειρηνευτική λύση.

«Δεν βρισκόμαστε καν στη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, πολλώ δε μάλλον για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα τεθούν στην Ουκρανία», ανέφερε, σημειώνοντας επίσης πως τα νομικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών εσόδων παραμένουν ανοιχτά.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ενιαίο αμυντικό σχεδιασμό, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο σε τέτοιους δύσκολους καιρούς η Ευρώπη να έχει τη δυνατότητα να αμύνεται αυτοτελώς… Ενδεχομένως δεν έχει φτάσει στιγμή να σκεφτούμε και νέους τρόπους χρηματοδότησης του, όπως είναι ο κοινός μηχανισμός για την ευρωπαϊκή άμυνα», είπε.

Επιδιώκουμε λειτουργική σχέση με την Τουρκία

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει μια λειτουργική σχέση καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται να αποστούμε από τις θεμελιώδεις μας θέσεις.

«Δεν είναι εποχή για να παράγονται κρίσεις. Από την άλλη, δεν πρόκειται να αποστούμε από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, σημείωσε πως υπάρχουν ζητήματα οικονομικής και τεχνικής βιωσιμότητας που πρέπει να διευκρινιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αναφορικά με το SAFE, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον δικαίωμα αντίρρησης στη συμμετοχή τρίτων χωρών, αποτέλεσμα επίμονης και συστηματικής διπλωματίας.

Τέλος, ο υπουργός επανέλαβε ότι η άρση του casus belli από την Τουρκία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση: «Ενόσω υφίσταται η απειλή πολέμου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση. Είναι αναγκαία η άρση του casus belli για να προχωρήσει οποιαδήποτε συζήτηση».