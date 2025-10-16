Η Eurobank λανσάρει την EverydayInvest - Επένδυση μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές

Η Eurobank λανσάρει την υπηρεσία EverydayInvest, μια καινοτόμο λύση με αποταμιευτικό χαρακτήρα, η οποία ενσωματώνεται άμεσα στις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί αξιοποιώντας διεθνή τεχνογνωσία στον τομέα της ψηφιακής αποταμίευσης και απευθύνεται σε όλους τους πελάτες της τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία «EverydayInvest»

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της χρεωστικής κάρτας Eurobank, συνδεδεμένης με την υπηρεσία EverydayInvest, στρογγυλοποιείται στο επόμενο ακέραιο ευρώ. Η διαφορά αποταμιεύεται αυτόματα σε ειδικό λογαριασμό, χωρίς επιπλέον ενέργεια από τον χρήστη. Η ενεργοποίηση γίνεται εύκολα μέσω του Eurobank Mobile App.

Τα μικροποσά από τις καθημερινές αγορές και πληρωμές συγκεντρώνονται σε έναν χρηματικό λογαριασμό.

Μόλις συγκεντρωθούν €10 ή περισσότερα, επενδύονται αυτόματα στο αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank (LF) FoF Global Medium.

Ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο: παρακολούθηση, ρευστοποίηση, προσωρινή διακοπή και επανεκκίνηση, όλα χωρίς χρέωση ή περιορισμούς.

Παράδειγμα:

Πληρωμή €35,50 → στρογγυλοποίηση €0,50

Πληρωμή €28,35 → στρογγυλοποίηση €0,65

Πληρωμή €30 → καμία στρογγυλοποίηση

Τα ποσά που συγκεντρώνονται επενδύονται αυτόματα μόλις φτάσουν τα €10. Δεν πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση σε ακέραια ποσά.

Κατά την ανάπτυξη της υπηρεσίας, η Eurobank συνεργάστηκε με την everyoneINVESTED, εταιρεία του Ομίλου KBC, με εξειδίκευση στις ψηφιακές επενδυτικές λύσεις που καθιστούν τις επενδύσεις προσβάσιμες σε ευρύτερο κοινό.

Ευελιξία και έλεγχος

Η υπηρεσία παρέχει:

Εύκολη διαχείριση μέσω του Eurobank Mobile App: αναστολή ή επανενεργοποίηση της στρογγυλοποίησης

Παρακολούθηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο

Δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης χωρίς χρεώσεις

Μεταφορά υπολοίπου από τον ειδικό λογαριασμό σε άλλον λογαριασμό Eurobank

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

Η υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι Ελλάδας με μοναδική φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, χρήστες του Eurobank Mobile App και κάτοχοι χρεωστικής κάρτας Eurobank. Δεν απαιτείται προηγούμενη επενδυτική εμπειρία και η εγγραφή ολοκληρώνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.

Η επίσημη παρουσίαση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Plexi Space, με τίτλο «Everyday Investments for All», με συμμετοχή εκπροσώπων της επενδυτικής τραπεζικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων. Η εκδήλωση προσέλκυσε πολλούς φοιτητές οικονομικών σχολών της Αθήνας, δείχνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τις επενδύσεις.

Κατά την παρουσίαση, αναλύθηκαν η στρατηγική και η φιλοσοφία πίσω από την υπηρεσία, καλύπτοντας την τεχνολογική και επενδυτική της βάση, καθώς και τη σημασία της για τη δημιουργία μιας νέας επενδυτικής κουλτούρας.

Ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank και επικεφαλής Retail & Digital Banking, δήλωσε: «Η EverydayInvest δεν είναι απλώς μια νέα υπηρεσία. Είναι μια νέα φιλοσοφία που ενσωματώνει την επένδυση στην καθημερινότητα, με τρόπο απλό, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο. Στην Eurobank, πιστεύουμε ότι η αποταμίευση και η επένδυση είναι αλληλένδετες και απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων κάθε πολίτη. Με την υπηρεσία EverydayInvest, οι καθημερινές συναλλαγές αξιοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς».

Ο Θεοφάνης Μυλωνάς, Επικεφαλής Wealth Management του Ομίλου Eurobank και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Private Bank στο Λουξεμβούργο, σημείωσε: «Η επένδυση δεν είναι προνόμιο των λίγων όπως πιστεύεται, αλλά δικαίωμα όλων. Σήμερα, οι παγκόσμιες αγορές προσφέρουν ευκαιρίες που δεν περιορίζονται γεωγραφικά ή δημογραφικά. Η πρόκληση είναι να τις κάνουμε προσβάσιμες, κατανοητές και ουσιαστικές για κάθε πολίτη. Η υπηρεσία EverydayInvest είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση — μια λύση που ενσωματώνει την επένδυση στην καθημερινότητα, με απλότητα, διαφάνεια και σαφή στρατηγική στόχευση. Στην Eurobank, πιστεύουμε ότι η οικονομική ενδυνάμωση ξεκινά από την εμπιστοσύνη και χτίζεται με συνέπεια. Και αυτό ακριβώς υπηρετούμε».

Ο Johan Lema, CEO KBC AM & Chairman everyoneINVESTED, ανέφερε: «Με την υπηρεσία EverydayInvest, η Eurobank ενδυναμώνει μια νέα γενιά επενδυτών, προσφέροντάς τους έναν απλό και εύκολο τρόπο να ξεκινήσουν το επενδυτικό τους ταξίδι. Η συνεργασία μας με την Eurobank αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καινοτόμες τράπεζες που προάγουν την οικονομική ένταξη και ευημερία, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις για ευρύτερη συμμετοχή των ιδιωτών στις επενδύσεις».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που συντόνισε ο Teo Boufis, πραγματοποιήθηκε θεματική συζήτηση για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στον χώρο των επενδύσεων, με έμφαση στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τις μεταβαλλόμενες επενδυτικές συμπεριφορές. Ο Γιάννης Σεραφειμίδης, Chief Retail Growth Officer της Eurobank, παρουσίασε τη στρατηγική της τράπεζας για την εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις μέσω απλών και προσιτών διαδικασιών.

Ο Καθηγητής Γιώργος Χαλαμανδάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόνισε την ανάγκη επενδυτικής παιδείας, ιδίως στις νεότερες γενιές. Ο Δρ. Αργύριος Βόλης, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικών του Deree College, αναφέρθηκε στους κινδύνους παραπληροφόρησης από τα social media. Ο Δρ. Jurgen Vandenbroucke, Director της everyoneINVESTED, παρουσίασε έρευνα για τις διαφορετικές χρηματοοικονομικές προσωπικότητες στην ελληνική αγορά, ενώ η Μαρία Κολλέτα, Επικεφαλής Πωλήσεων της Eurobank Asset Management, ανέλυσε τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων, με έμφαση στο Eurobank (LF) FoF Global Medium.

Η υπηρεσία EverydayInvest σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στην αποταμίευση και την επένδυση, αξιοποιώντας τις καθημερινές συνήθειες και συναλλαγές των πολιτών.