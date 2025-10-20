ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jefferies: Ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή της Πειραιώς – Νέα τιμή-στόχος στα €8,30 με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:46 - 20 Οκτ 2025

Jefferies: Ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή της Πειραιώς – Νέα τιμή-στόχος στα €8,30 με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Jefferies και ο αναλυτής Άλεξ Δημητρίου επαναβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα €8,30 (από €7,55 προηγουμένως) και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (Buy).

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, το τρίτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να κινηθεί εντός των προβλεπόμενων στόχων, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της Πειραιώς και τη συνεχιζόμενη ισχυρή πορεία στην πιστωτική επέκταση.

Η Jefferies παραθέτει τρία σενάρια για τη μετοχή της τράπεζας. Στο βασικό σενάριο, ισχύει η νέα τιμή-στόχος των €8,30, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο προβλέπεται αύξηση έως τα €9,90, που ισοδυναμεί με άνοδο 39%, υπολογίζοντας βελτιωμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 16% και περιορισμένο κόστος κινδύνου (CoR) στις 30 μονάδες βάσης. Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο, η τιμή-στόχος υποχωρεί στα €4,55 (πτώση 36%) σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας του ενεργητικού και αύξησης των προβλέψεων για επισφάλειες στο 1%.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, η Jefferies προβλέπει ότι θα διατηρηθούν σταθερά στα €474 εκατ., με τις μειωμένες αποδόσεις στα δάνεια λόγω χαμηλότερων επιτοκίων να εξισορροπούνται από το μειωμένο κόστος των καταθέσεων και την ενίσχυση των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο τίτλων.

Η τράπεζα συνεχίζει τη θετική δυναμική στην πιστωτική της επέκταση, με εκτιμώμενη αύξηση δανείων κατά €700 εκατ. στο τρίμηνο, ανεβάζοντας τη συνολική αύξηση για το εννεάμηνο στα €3 δισ., δηλαδή σχεδόν στο επίπεδο του ετήσιου στόχου της Πειραιώς.

Τα έσοδα από προμήθειες παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση, υποβοηθούμενα από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τη διαχείριση περιουσίας και τη χορήγηση δανείων. Τα λειτουργικά έξοδα διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, γύρω στα €215 εκατ., οδηγώντας σε δείκτη κόστους προς έσοδα της τάξης του 33% — τον χαμηλότερο στον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

Η Jefferies προβλέπει καθαρά κέρδη €257 εκατ. για το τρίμηνο, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) κοντά στο 14% και κεφαλαιακή επάρκεια CET1 στο 14,4%, παρά τη διανομή μερισμάτων και την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Το κόστος κινδύνου (CoR) εκτιμάται να παραμείνει στις 50 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,4%. Ο οίκος προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη των ετών 2026–2027 κατά περίπου 2%, λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (2% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 1,75%) καθώς και μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων
Επιχειρήσεις

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ