Jefferies: Ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή της Πειραιώς – Νέα τιμή-στόχος στα €8,30 με ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας

Η Jefferies και ο αναλυτής Άλεξ Δημητρίου επαναβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα Πειραιώς, αναβαθμίζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα €8,30 (από €7,55 προηγουμένως) και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (Buy).

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, το τρίτο τρίμηνο του 2025 αναμένεται να κινηθεί εντός των προβλεπόμενων στόχων, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της Πειραιώς και τη συνεχιζόμενη ισχυρή πορεία στην πιστωτική επέκταση.

Η Jefferies παραθέτει τρία σενάρια για τη μετοχή της τράπεζας. Στο βασικό σενάριο, ισχύει η νέα τιμή-στόχος των €8,30, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο προβλέπεται αύξηση έως τα €9,90, που ισοδυναμεί με άνοδο 39%, υπολογίζοντας βελτιωμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 16% και περιορισμένο κόστος κινδύνου (CoR) στις 30 μονάδες βάσης. Αντίθετα, στο αρνητικό σενάριο, η τιμή-στόχος υποχωρεί στα €4,55 (πτώση 36%) σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας του ενεργητικού και αύξησης των προβλέψεων για επισφάλειες στο 1%.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, η Jefferies προβλέπει ότι θα διατηρηθούν σταθερά στα €474 εκατ., με τις μειωμένες αποδόσεις στα δάνεια λόγω χαμηλότερων επιτοκίων να εξισορροπούνται από το μειωμένο κόστος των καταθέσεων και την ενίσχυση των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο τίτλων.

Η τράπεζα συνεχίζει τη θετική δυναμική στην πιστωτική της επέκταση, με εκτιμώμενη αύξηση δανείων κατά €700 εκατ. στο τρίμηνο, ανεβάζοντας τη συνολική αύξηση για το εννεάμηνο στα €3 δισ., δηλαδή σχεδόν στο επίπεδο του ετήσιου στόχου της Πειραιώς.

Τα έσοδα από προμήθειες παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση, υποβοηθούμενα από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τη διαχείριση περιουσίας και τη χορήγηση δανείων. Τα λειτουργικά έξοδα διατηρούνται σε σταθερό επίπεδο, γύρω στα €215 εκατ., οδηγώντας σε δείκτη κόστους προς έσοδα της τάξης του 33% — τον χαμηλότερο στον εγχώριο τραπεζικό τομέα.

Η Jefferies προβλέπει καθαρά κέρδη €257 εκατ. για το τρίμηνο, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) κοντά στο 14% και κεφαλαιακή επάρκεια CET1 στο 14,4%, παρά τη διανομή μερισμάτων και την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Το κόστος κινδύνου (CoR) εκτιμάται να παραμείνει στις 50 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω στο 2,4%. Ο οίκος προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη των ετών 2026–2027 κατά περίπου 2%, λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερα επιτόκια από την ΕΚΤ (2% έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 1,75%) καθώς και μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων.