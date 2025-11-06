Η Πειραιώς και η UNICEF ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού
14:21 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Πειραιώς και η UNICEF ανακοινώνουν μια νέα, πανελλαδική πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, την προώθηση του σεβασμού και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών στα σχολεία όλης της χώρας.

Η συνεργασία για το πρόγραμμα “SafeSchools Alliance”, επισημοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου σε ειδική εκδήλωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Πειραιώς, κ. Χρήστο Μεγάλου και τον Διπλωματικό εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των δύο φορέων που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Πειραιώς και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) με κοινό όραμα τη βελτίωση της ζωής κάθε παιδιού στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά, με την Πειραιώς να αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της UNICEF για την προστασία των παιδιών έναντι της βίας. Συνεχίζοντας την κοινή προσπάθεια, οι δύο εταίροι αναλαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες με στόχο να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα προστατεύονται αποτελεσματικά και ενδυναμώνονται για να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν, απαλλαγμένα από τη βία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “SafeSchools Alliance” περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων για εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου Εγχειριδίου Πρόληψης Εκφοβισμού και Ανθεκτικότητας Μαθητών, με οδηγίες που ευθυγραμμίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα, 10 βιωματικά εργαστήρια και υποστηρικτικό υλικό για γονείς και φροντιστές.
  • Εκπαίδευση 600 εκπαιδευτικών και προσωπικού στα σχολεία όλης της χώρας, με σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές πρόληψης, ενσυναίσθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής – όπως η διαχείριση άγχους, η επικοινωνία, η επίλυση συγκρούσεων και ο έλεγχος συναισθημάτων.
  • Ενδυνάμωση τουλάχιστον 12.000 μαθητών/τριών σε 200 σχολεία, μέσα στους πρώτους 15 μήνες εφαρμογής, μέσω δράσεων που θα βοηθήσουν ώστε να αναπτύξουν συναισθηματική ανθεκτικότητα, να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν φαινόμενα εκφοβισμού και να δημιουργούν θετικές σχέσεις.
  • Αξιολόγηση, μέσα από συστηματική παρακολούθηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων με δημόσια παρουσίαση ώστε να ενισχυθεί η «φωνή» των παιδιών και ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας.

Με την ευκαιρία της ανανέωσης της συνεργασίας με τη UNICEF, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Η Τράπεζα Πειραιώς περήφανα ενισχύει τη συνεργασία της με τη UNICEF, μέσω του προγράμματος “SafeSchools Alliance”— μια κοινή δέσμευση για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού, την προστασία των παιδιών και την προώθηση του σεβασμού και της συμπερίληψης σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Μαζί, χτίζουμε ένα μέλλον όπου κάθε παιδί μπορεί να αισθάνεται ότι το εκτιμούν και ότι είναι δυνατό και προστατευμένο. Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου, μέσα από προγράμματα που προάγουν την ασφάλεια και την ισότητα».

Από την πλευρά του ο Διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil δήλωσε: «Από το 2023, η συνεργασία μας με την Πειραιώς αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ο σκοπός συναντά τη δέσμευση. Μαζί, ξεκινήσαμε μια αποστολή για την προστασία των παιδιών, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους — αποδεικνύοντας τον αντίκτυπο που έχει η επένδυση στην ασφάλεια, την ευημερία και το μέλλον των παιδιών. Σήμερα, είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε την ανανέωση αυτής της ουσιαστικής συνεργασίας. Η UNICEF εκφράζει την εκτίμησή της προς την Πειραιώς για την εμπιστοσύνη, τη συνεχή στήριξη και την πίστη της στη δυναμική της προστασίας των παιδιών και της ενίσχυσής τους, βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους».

Η συνεργασία της Πειραιώς με την UNICEF και οι νέες δράσεις που αναπτύσσονται, εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς, «ΕQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».

